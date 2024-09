@ML – Milan-Venezia in diretta, risultato in tempo reale: le formazioni ufficiali

Il risultato di Milan-Venezia in diretta, tutti gli aggiornamento sulla partita in tempo reale da San Siro. Le formazioni ufficiali

“Basta scuse, ultima chiamata“. Recita così lo striscione esposto dalla Curva Sud all’arrivo del pullman del Milan a San Siro. Un incitamento sì ma anche un avviso, chiaro e forte. Fonseca e i suoi non possono più sbagliare: per la classifica sì, ma anche per la fiducia dei propri tifosi. Che sono pronti a farsi sentire se non dovessero vedere impegno e, soprattutto, vittoria.

La cronaca di Milan-Venezia inizierà fra poco.

Milan-Venezia, le formazioni ufficiali

Intanto Fonseca si affida ai suoi giocatori migliori: Leao e Theo Hernandez, dopo la panchina dell’Olimpico, tornano in campo dal primo minuto contro il Venezia. Fuori, invece, Tomori: al suo posto c’è Gabbia. A centrocampo Fofana, Reijnders e Loftus–Cheek: lo capiremo in partita quali posizioni prenderanno. In attacco opportunità dal primo minuto per Tammy Abraham, che prende quindi il posto di Morata e di Okafor, entrambi in panchina.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Abraham. All. Fonseca

Venezia (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Schingtienne; Candela, Nicolussi Caviglia, Duncan, Zampano; Oristanio, Busio; Pohjanpalo. All.: Di Francesco.