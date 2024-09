Rescissione improvvisa, adesso è svincolato: colpo Milan a zero

La notizia era nell’aria ma adesso è anche ufficiale: a sorpresa, il giocatore ha rescisso il contratto ed è ora svincolato

Il calciomercato regala sempre sorprese, anche quando è chiuso. In Italia le operazioni in entrata si sono chiuse il 30 agosto, ma qualche affare è stato fatto anche dopo. In particolare sull’asse con la Turchia: gli esempi più lampanti ovviamente Osimhen e Kostic. A questi poteva aggiungersi anche Zalewski, ma ha rifiutato all’ultimo e adesso è fuori rosa.

Ora però anche in Turchia il mercato è chiuso, e quindi c’è poco altro da fare. L’unica possibilità di acquisto riguarda gli svincolati. Ce ne sono alcuni di lusso, come ad esempio Adrien Rabiot: dopo la fine del contratto con la Juventus, il centrocampista non ha trovato nuova sistemazione. Ci aveva pensato il Milan durante l’estate ma le assurde richieste della madre agente hanno fermato tutto sul nascere. A proposito di svincolati e di sorprese: è ufficiale la notizia di un interessante giocatore che, di comune accordo col suo club, ha deciso di rescindere il contratto. E ora è un’opportunità di mercato che il Milan, ad esempio, potrebbe cogliere (così da beffare anche i cugini dell’Inter).

Calciomercato Milan, idea a zero: ecco il rinforzo in difesa

La notizia era nell’aria già nei giorni scorsi ma adesso è ufficiale: a confermarla anche Fabrizio Romano sui suoi canali social. Oumar Solet, che di mestiere fa il difensore centrale, ha rescisso il suo contratto con il Salisburgo. Non sono ancora state rese note le motivazioni di questo accordo; quello che si sa è che si tratta di una decisione condivisa.

Da questo momento quindi Solet è libero da vincoli contrattuali. In molti, per caratteristiche, lo paragonano ad Upamecano, attualmente in forza al Bayern Monaco. Francese, difensore esplosivo, roccioso e di carattere, con buone doti sia negli uno contro uno che nel correre all’indietro. Come Kalulu, arriva dal Lione, un’ottima scuola di calcio. Lo segue da vicino e con molta attenzione l’Inter, che ha provato a chiedere informazioni durante l’estate per poi fermarsi di fronte alle richieste degli austriaci.

Secondo Transfermarkt ha un valore economico di 10 milioni e questo non fa altro che aumentare il numero di motivi per cui sarebbe un buon affare anche per il Milan. Che, con un Thiaw ancora out e senza più Kalulu, è rimasto con quattro centrali. Le alternative arriveranno dalla squadra U23. A questo punto però Solet a zero deve essere un’opzione da sottovalutare: classe 2000, è ancora molto giovane e con margini di miglioramento importanti. Inoltre è francese, e con loro Moncada ha sempre un certo feeling.