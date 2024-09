Assalto in casa Udinese, il Milan prepara il colpo per il 2025

Il club rossonero potrebbe pescare un rinforzo da quello friulano: c’è un giocatore in particolare che è sotto osservazione.

La sessione estiva del calciomercato è terminata il 30 agosto in Serie A e nei principali campionati europei, ma non mancano rumors sui possibili futuri acquisti delle squadre. Ovviamente, il Milan non è esente da tutto questo.

In vista di gennaio già si parla della possibilità che venga ingaggiato un nuovo centrocampista. Non è un segreto che la società volesse prenderne uno già a fine agosto, però non è stato possibile a causa della mancata cessione di Ismael Bennacer. L’algerino è rimasto e si è pure infortunato gravemente durante un allenamento con l’Algeria, tornerà in campo nel 2025. Danno e beffa per Paulo Fonseca, che ha gli uomini contati in mediana e deve attingere dal Milan Futuro per rimpolpare il reparto.

Milan, difensore sotto osservazione

Oltre al centrocampo, anche la difesa è un settore nel quale non bisogna escludere un intervento nel 2025, seppur più probabile nel calciomercato estivo. Nell’ultima sessione è arrivato Strahinja Pavlovic per sostituire Simon Kjaer e il serbo si è preso il posto da titolare. Salvo sorprese, a gennaio non arriverà un nuovo difensore centrale. Ma per la prossima stagione il discorso può cambiare.

Se Malick Thiaw e Fikayo Tomori non dovessero convincere, allora si aprirebbe la possibilità di valutare delle offerte per la loro cessione e di conseguenza arriverebbe qualcun altro. Un profilo che la dirigenza tiene d’occhio è Jaka Bijol. Il 25enne sloveno gioca in Serie A da luglio 2022, quando l’Udinese lo acquistò per 4 milioni di euro dal CSKA Mosca. Una scommessa vincente, visto che lo sloveno ha avuto un ottimo rendimento. Nonostante qualche richiesta, è rimasto a Udine, ma nel 2025 probabilmente cambierà squadra. Forse già a gennaio, se dovesse arrivare un’offerta molto importante, altrimenti in estate.

L’Udinese valuta Bijol 20-25 milioni di euro. Ovviamente, la speranza del club friulano è che si scateni un’asta che gli consenta di ricavare più soldi possibili. Praticamente tutte le big della Serie A stanno tenendo d’occhio il giocatore e non mancheranno offerte, pure dall’estero. Il nazionale sloveno deve cercare di confermarsi su ottimi livelli in questi mesi, così da garantirsi la possibilità di fare un passo in avanti nella sua carriera e di mettersi alla prova in una squadra con ambizioni diverse dalla salvezza. Il Milan osserva, vedremo se ci sarà un tentativo nel 2025.