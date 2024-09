L’Inter piomba sull’ex Milan: nuovo sgarbo in arrivo

Dopo anni l’ex rossonero può tornare a Milano, questa volta sulla sponda nerazzurra: svelato il prossimo obiettivo dell’Inter.

Incrocio di calciomercato a tinte rossonere per l’Inter di Simone Inzaghi che sta già pensando ai prossimi acquisti. La società nerazzurra cambierà molto in vista delle prossime stagioni e nei piani alti del club c’è già chi ha indicato il grande ex milanista come rinforzo per il futuro.

Il suo è un profilo esperto che conosce la Serie A e che ha anche collezionato un numero assolutamente discreto di presenze in Europa. Tutte caratteristiche che fanno di lui un profilo da non perdere assolutamente, soprattutto visto il contratto ormai prossimo alla scadenza. Dopo aver dato ottima prova di sé con il Milan, si è traferito rimanendo in Italia ed è stato in quel momento che ha dimostrato a tutti di essere un giocatore di assoluto livello.

Per il Diavolo è solo un ricordo, che si è forse trasformato in un rammarico, ma per l’Inter rappresenta ora un’occasione d’oro. Negli schemi di mister Inzaghi sarebbe perfetto, per questo la dirigenza sta pensando di accontentarlo: la trattativa può chiudersi già nei prossimi mesi.

Calciomercato Inter, arriva l’ex Milan: firma a gennaio

A gennaio riaprirà il mercato e sarà anche possibile far firmare i giocatori in scadenza di contratto. Scenario che sembra destinato a coinvolgere anche Mario Pasalic, assaltatore alla corte di Gian Piero Gasperini apparentemente giunto al termine della sua avventura a bordo dell’Atalanta. Dopo oltre 250 partite con addosso la maglia della Dea, per il centrocampista croato è arrivato il momento dei saluti.

Per il classe 1995, compirà 30 anni il prossimo 9 febbraio, e a portarlo in Italia per primo fu proprio il Milan che nell’agosto del 2016 prese il suo cartellino in prestito dal Chelsea. La prima stagione in Serie A fu di livello ma né i meneghini e nemmeno i Blues decisero di trattenerlo. A quel punto Pasalic si è rimboccato le maniche ed è andato a giocare in Russia.

Lo Spartak Mosca rimane l’ultima squadra del croato prima del trasferimento all’Atalanta. Anche la Dea, proprio come i russi prima, presero il suo cartellino in prestito. Solo che gli orobici alle fine hanno deciso di non farselo scappare e di riscattare il ventinovenne in cambio di 14 milioni di euro. Denaro assolutamente ben speso. Dopo 6 anni, era il 2018, l’ex Milan può ora tornare a Milano ma sulla sponda nerazzurra.