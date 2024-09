@ML – Fonseca recupera un giocatore per Milan-Liverpool: le ultime

Le ultime notizie da Milanello dopo Milan-Venezia e a due giorni dal match di Champions contro il Liverpool.

Dopo tre partite senza vittorie, il Milan ha conquistato il suo primo successo nel nuovo campionato e ciò rappresenta una boccata di ossigeno. Il 4-0 sul Venezia, maturato già nel primo tempo, era ciò di cui avevano bisogno Paulo Fonseca e i suoi giocatori.

Non è stato tutto perfetto e non bisogna esaltarsi eccessivamente, considerando che di fronte c’era una squadra neopromossa. Il match di sabato sera deve essere un punto di partenza dal quale costruire un Diavolo più solido e vincente. Adesso arrivano delle sfide molto più impegnative contro Liverpool e Inter, dei veri test che metteranno duramente alla prova i rossoneri. Servirà alzare il livello e di molto.

Verso Milan-Liverpool: le ultime notizie da Milanello

Martedì sera a San Siro ci sarà il primo banco di prova per il Milan e sarà interessante vedere come Fonseca deciderà di affrontare il Liverpool. Lunedì sarà la giornata in cui si schiarirà le idee sulla formazione da impiegare contro i Reds, reduci dalla prima sconfitta stagionale nella partita di Premier League contro il Nottingham Forest.

Una curiosità riguarda il ruolo di terzino destro, nel quale è stato schierato come titolare Emerson Royal. Il brasiliano non ha particolarmente convinto contro Lazio e Venezia, però Fonseca potrebbe decidere di dargli ancora fiducia e poi di rivalutare la scelta per il derby se le cose non dovessero andare bene in Champions League.

Rispetto al recente match di Serie A, l’allenatore portoghese tornerà ad avere a disposizione Davide Calabria. Il capitano rossonero ha saltato Milan-Venezia a causa di una butta a una gamba, ma oggi è tornato ad allenarsi in gruppo e quindi potrà essere convocato per la partita contro il Liverpool. Un recupero importante, perché dà a Fonseca una soluzione in più. Eventualmente c’è anche Filippo Terracciano che può giocare nello stesso ruolo, però l’ex Hellas Verona ha molta meno esperienza.

Se Calabria ha lavorato con il resto della squadra a Milanello, invece Malick Thiaw continua ad allenarsi a parte. Anche oggi ha svolto una seduta di lavoro personalizzato per recuperare totalmente dalla distorsione a una caviglia accusata nell’allenamento del 26 agosto. Inizialmente sembrava un infortunio di lieve entità, ma il difensore centrale tedesco è rimasto fuori finora. Vedremo se, almeno, sarà convocabile per Inter-Milan di domenica prossima.