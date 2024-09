Non ci sono dubbi, rinnova col Milan: sospiro di sollievo per i rossoneri

Il Milan è pronto a blindarlo: il giocatore firmerà a breve un nuovo contratto, è una grande notizia per i tifosi

Attenzione al presente ma con occhi vigile al futuro. La filosofia del Milan è ormai molto chiara, e il progetto U23, avviato lo scorso giugno con l’iscrizione della squadra in Lega Pro, è solo l’ennesimo esempio. Come Juventus e Atalanta, ora anche i rossoneri hanno il loro nido d’oro; una risorsa in tutti i sensi, anche durante la stagione.

Il Milan Futuro è già venuto in soccorso della prima squadra con l’infortunio di Bennacer. Per sostituirlo, la società, di comune accordo con Fonseca, ha scelto di dare spazio a Kevin Zeroli e a Silvano Vos: ieri, per Milan-Venezia, c’era il primo e non il secondo, impegnato con l’Ascoli. Tanti altri potranno dare subito il loro supporto nel corso dell’anno: Francesco Camarda è fra i più attesi, così come Mattia Liberali, una gemma che abbiamo avuto modo di vedere e apprezzare nel pre stagione negli USA. Ce n’è un altro però che sta crescendo rapidamente: ha già debuttato in Serie A e sta avendo un’evoluzione dal punto di vista del ruolo che può renderlo ancora più prezioso.

Il Milan vuole blindarlo: pronto il rinnovo

Si tratta di Davide Bartesaghi, aggregato alla prima squadra lo scorso anno come vice Theo Hernandez ma utilizzato molto poco. Nella scorsa stagione ha racimolato poco più di 70′, per un totale quindi di 6 presenze. Forse era troppo presto per coinvolgerlo fra i senior; al tempo stesso, era già troppo più avanti per la Primavera.

Ecco che il progetto U23 diventa perfetto per uno come lui. Che Bonera sta utilizzando non da terzino sinistro, cioè il suo ruolo naturale, ma da difensore centrale. In effetti, le caratteristiche fisiche e tecniche ci stanno tutte: per certi versi, ricorda molto Alessandro Bastoni, e infatti la sua evoluzione può essere quella di un braccetto di una costruzione a tre con licenza di invadere la metà campo avversaria.

Il Milan punta moltissimo su di lui: Fonseca lo ha convocato anche per la partita contro il Venezia, dopo la panchina all’Olimpico con la Lazio, per ovviare alle assenze di Thiaw e Calabria. Qualche squadra ha già provato a chiederne il prestito in estate ma i rossoneri non ne hanno voluto sapere, e adesso sono pronti a blindarlo: il suo contratto è in scadenza a giugno 2026, è in corso una trattativa per prolungare fino al 2028. Presente e futuro: Bartesaghi ne farà sicuramente parte, e probabilmente da protagonista.