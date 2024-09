Scambio Milan-Fiorentina: tutto pronto per il 2025

Sfida di calciomercato tra Milan e Fiorentina, il calciatore è già pronto a cambiare casacca in vista del prossimo anno.

L’incontro tra Milan e Fiorentina è ormai un grande classico del nostro calcio, non solo per le sfide in campo ma anche per quelle in chiave calciomercato. Sono infatti tanti i calciatori del passato che in carriera hanno avuto il piacere di vestire entrambe le maglie e a quanto pare a partire dal prossimo anno ci sarà un nome in più.

Nell’elenco dei grandi doppi ex non si possono non menzionare Roberto Baggio oppure Rui Costa, due fantasisti che hanno trionfato con addosso le maglie delle due squadre. Ma anche giocatori come Cristian Brocchi, Giuseppe Pancaro oppure Marco Donadel, tutti nomi del passato che ancora oggi potrebbero dire tranquillamente la loro in Serie A.

Ma il passato è passato e ora per il Diavolo e per la viola è arrivato il momento di guardare avanti, al 2025 non manca ormai molto e la società sta già studiando il suo prossimo colpo di calciomercato. C’è un gioiellino che piace particolarmente alla dirigenza rossonera.

Addio Fiorentina, passa al Milan: tutti i dettagli

Il Milan pensa al futuro e non è solo un modo di dire, o un nome da dare alla seconda squadra, ma una vera e propria strategia di mercato. Largo ai giovani, dunque, per i rossoneri che hanno messo nel mirino il talentuoso Pietro Comuzzo, difensore centrale di belle speranze legato alla Fiorentina ma non ancora per molto.

Nato a San Daniele del Friuli il 20 febbraio del 2005, Comuzzo ha esordito tra i professionisti proprio in questa stagione e gli sono bastati appena pochi minuti per far vedere a tutti le sue straordinarie qualità. Raffaele Palladino, nuovo allenatore dei toscani, non è l’unico che è rimasto stregato dal calciatore e in Italia c’è chi spera di chiudere la trattativa entro i prossimi mesi. Sulle sue tracce non c’è solo il Milan.

Grande lungimiranza da parte della viola che lo vide nelle giovanili del Pordenone, era il 2019, e acquistò il suo cartellino per appena 100 mila euro. Oggi vale sicuramente molto di più ma attenzione al contratto visto che è in scadenza nel 2025. Il calciatore ha l’opzione per il rinnovo di un anno ma visto l’interesse di diverdi club potrebbe pensare di abbandonare Firenze già a gennaio. Il Milan può chiudere ad inizio 2025 e per accontentare i gigliati potrebbe mettere sul piatto anche qualche giovane dei suoi.