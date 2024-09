Scoppia il caso in casa Juve: se ne va immediatamente

Il suo destino con la Juventus è ormai segnato: il giocatore è pronto ad andarsene subito, non c’è altra soluzione

Per la Juventus la stagione è iniziata nel migliore dei modi. Con Thiago Motta si è creata un’aria completamente diversa rispetto a quella delle ultime tre stagioni con Massimiliano Allegri. Adesso i bianconeri hanno un’identità di gioco, una rosa più completa e con tanta qualità in più per poter esprimere al meglio le idee del tecnico.

Cristiano Giuntoli ha attuato una sorta di rivoluzione della squadra e il reparto che ha subito più modifiche è senza dubbio il centrocampo. Douglas Luiz e Teun Koopmeiners sono due top player che, una volta acquisita la condizione fisica e mentale giusta, saranno di sicuro straordinari protagonisti. Poi ci sono Manuel Locatelli, molto apprezzato dall’allenatore, che vuole dire la sua, e l’altro acquisto, Khephren Thuram. A questi poi si aggiunge anche Nicolò Fagioli, ritrovato pienamente dopo quanto accaduto lo scorso anno extra-campo. Con questi giocatori davanti, trovare spazio per Arthur, rientrato dal prestito alla Fiorentina, sarà estremamente complicato.

Destino segnato, addio alla Juventus e clamoroso ritorno

La Juventus ha provato a piazzarlo altrove durante l’estate ma senza successo. Blindato da un lungo e oneroso contratto, il brasiliano è rimasto quindi sul groppone. Per caratteristiche potrebbe anche sposarsi bene con Thiago Motta, ma davanti a sé ha troppa concorrenza e, soprattutto, in casa bianconera c’è la forte volontà di aprire un nuovo ciclo.

Per questo motivo sono state prese scelte forti come l’esclusione di Chiesa fin dal primo giorno, di Kostic e di Szczesny. Tutti gli altri del vecchio corso sono stati piazzati altrove, a parte chi il nuovo tecnico ha ritenuto idoneo al suo percorso (Gatti, Bremer, Locatelli, Weah e così via). Da valutare invece la posizione di Danilo, a proposito di brasiliani: è rimasto in rosa ma per adesso non gioca, piuttosto in campo ci va Savona (un giovanissimo della Next-Gen). Per quanto riguarda Arthur, si va verso la soluzione nel prossimo mercato di gennaio.

Da escludere, invece, almeno per il momento, la rescissione del contratto. L’ex Fiorentina potrebbe quindi spingere per tornare in Brasile: il Gremio sogna il suo ritorno ma non è semplice per questioni economiche. Hanno maggiori possibilità Flamengo, Palmeiras e Corinthians (quest’ultima ha appena acquistato Memphis Depay a parametro zero). Un ritorno in Brasile sarebbe possibile da gennaio a marzo, cioè il periodo di sessione di mercato da quelle parti. Come svelato dal Corriere dello Sport, in questi giorni Arthur ha rifiutato diverse proposte dalla solita Turchia, che aveva provato a strappare alla Serie A anche lui dopo Osimhen e Kostic. Resterà quindi in bianconero, almeno fino a gennaio. Ma il suo destino juventino è segnato.