Theo non perdona e zittisce tutti: il cooling break è dimenticato

Theo Hernandez zittisce le critiche dopo il gol al Venezia. Ecco cosa è successo nel corso del primo tempo della sfida di San Siro

Theo Hernandez non perdona. Il terzino francese non ha mandato giù le polemiche degli ultimi giorni legate al famoso cooling break della discordia, dove lui e Rafa Leao sono rimasti in disparte.

Tutti hanno parlato e criticato l’atteggiamento del difensore e dell’attaccante, ignorando le dichiarazioni dello stesso Theo Hernandez nel post gara. Ignorando la decisione del Milan di non punire i suoi giocatori, per un ‘non caso’. Poi come è noto, le polemiche si sono spostate sui social, con Leao protagonista. E’ servito ovviamente il campo per chiudere definitivamente le polemiche, con Paulo Fonseca, che ha scelto di fare giocare dal primo minuto, contro il Venezia, sia Theo Hernandez che Rafa Leao. I due, così, ci hanno messo pochissimi secondi a far capire quanto tengono alla maglia del Diavolo, confezionando il gol che ha messo in discesa il match di San Siro. Assist spettacolare di tacco del portoghese, che ha mandato in porta il francese, che ha potuto poi esultare anche grazie all’errore evidente di Joronen.

Milan, Theo e Leao uomini squadra

Proprio l’esultanza di Theo Hernandez non è passata poi inosservata: il francese, infatti, ha voluto zittire tutti. Ha zittito le polemiche portandosi l’indice al naso. Poi ha indicato proprio Rafa Leao, per sottolineare quanto fosse importante il suo assist.

Ma Theo Hernandez e Rafa Leao sono stati protagonisti anche qualche minuto dopo, mostrandosi uomini-squadra con Tammy Abraham. Il francese, rigorista della squadra, ha lasciato il pallone all’inglese, che è stato incoraggiato proprio dal portoghese. Il Milan, dunque, si mostra unito con i suoi leader. Nulla di meglio per dare inizio ad una settimana davvero impegnativa, in cui il Diavolo affronterà prima il Liverpool, per l’esordio nella nuova Champions League, e poi il derby contro il l’Inter. Il Milan dunque zittisce le critiche e accontenta i propri tifosi che volevano una reazione dopo un inizio disastroso.