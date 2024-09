Via a gennaio, è già tutto concordato in casa Milan

Cessione inevitabile per il Milan a Gennaio. I rossoneri stavolta sperano di chiudere. Non c’è altra scelta

Prima vittoria in campionato per il Milan di Fonseca con il 4-0 rifilato al Venezia, scaturito grazie a una prestazione finalmente convincente soprattutto nel primo tempo. Tre punti che ridanno morale a Leao e compagni in vista dei prossimi impegni contro Liverpool e Inter, due sfide importantissime e già significative per testare le ambizioni dei rossoneri.

Una vittoria quella di ieri sera arrivata dopo due settimane piuttosto critiche per Fonseca, subito messo in discussione per un inizio di campionato ben al di sotto delle attese con solo due punti in tre partite contro avversari alla portata dei rossoneri. Difficoltà per il tecnico acuite dal presunto malumore di alcuni dei leader dello spogliatoio e anche da un grave infortunio che priverà il Milan di uno dei possibili titolari per almeno tre mesi.

Questo il periodo di stop cui sarà costretto Ismael Bennacer dopo lo strappo al polpaccio rimediato con la nazionale algerina. Nei prossimi giorni, il Milan valuterà anche l’opportunità di un possibile intervento chirurgico per il centrocampista che non sarà sostituito, anche numericamente, con l’acquisto di un calciatore svincolato bensì da Zeroli o Voss.

Milan, cessione a Gennaio: sarà la volta buona ?

L’infortunio di Bennacer potrebbe influire anche sul futuro mercato del Milan. L’algerino, negli ultimi giorni della sessione estiva, è stato vicino alla cessione all’Olympique Marsiglia, club che potrebbe riprovarci alla riapertura dei trasferimenti a Gennaio, ovviamente, se Bennacer avrà recuperato dal ko.

A Gennaio, il Milan proverà finalmente a piazzare Ballo Touré. Del terzino senegalese si sono perse le tracce. Finito fuori rosa, insieme all’altro esubero Divock Origi, Touré non si allena con il resto della squadra e ha rifiutato, in estate, le proposte di Saint Etienne e Besiktas. Soprattutto con il club francese, la trattativa sembrava avviata alla positiva conclusione prima di saltare per la mancata intesa sull’ingaggio. Fumata nera anche con il Besiktas che ha provato a prenderlo proprio l’ultimo giorno di mercato in Turchia ovvero lo scorso 13 settembre.

Touré va in scadenza con il Milan a fine stagione. Di conseguenza, il mercato di gennaio rappresenterà l’ultima chance per i rossoneri di ricavare un seppur minimo indennizzo dalla sua cessione prima dell’inevitabile separazione in estate. Diversa, invece, la situazione di Origi che ha un anno ulteriore di contratto fino al 2026. Per l’attaccante belga, tornato dal deludente prestito al Nottingham, si è ipotizzata anche la rescissione contrattuale.