Vittoria e lungo infortunio ufficiale: salta Real Madrid-Milan

L’infortunio è più grave del previsto. Il giocatore dovrà stare fuori circa due mesi e non sarà a disposizione per la partita di Champions

Ancora un grave infortunio. Un infortunio che lo terrà fuori per almeno due mesi e che non gli permetterà di essere in campo per Real Madrid-Milan, in programma il prossimo 5 novembre al Santiago Bernabeu.

Il comunicato ufficiale, che si può leggere sul sito del club lascia pochi dubbi: “In seguito agli accertamenti effettuati oggi sul nostro Brahim Díaz dal reparto medico del Real Madrid, è stata diagnosticata una lesione al muscolo abduttore lungo della gamba destra. I suoi progressi saranno monitorati”. Il fantasista, tornato in Spagna, dopo essere esploso con la maglia del Milan non potrà dunque sfidare il suo passato. Sabato Carlo Ancelotti lo aveva schierato titolare nella trasferta contro la Real Sociedad. Una partita vinta dai Blancos per 2 a 0, grazie alle reti di Vinicius Junior e Mbappe, entrambi a segno su rigore. Brahim Diaz era stato schierato, nel 4-2-3-1, come esterno di destra, completando la linea di trequarti con Guler e Vinciuc Juniors, alle spalle chiaramente dell’ex giocatore del Psg. Come detto, il match di Diaz è durato davvero poco, solamente venticinque minuti, poi l’ingresso in campo di Rodrigo.

Real Madrid-Milan, non solo Brahim Diaz fuori

Domenica, dopo gli esami, è arrivato il verdetto che priverà Ancelotti del fantasista, per due mesetti. Contro il Milan dunque non ci sarà.

Brahim Diaz sarà così costretto a guardare il match dalla tv, come faranno d’altronde anche almeno un paio di calciatori del Milan. Sia Alessandro Florenzi che Ismael Bennacer – entrambi inseriti nella lista Champions League – saranno costretti a saltare la sfida del Santiago Bernabeu. Da capire, invece, la presenza di Marco Sportiello. Il suo rientro in campo è previsto proprio in quei giorni. La perdita più grave, come stiamo raccontando in questi giorni, è chiaramente quella del centrocampista algerino, che priva Paulo Fonseca di uno dei cinque centrocampisti in rosa. Adesso in mediana sono solamente quattro per tre posti, Yunus Musah, Youssouf Fofana, Ruben Loftus-Cheek e Tiijani Riijnders. In soccorso ci sarà chiaramente Kevin Zeroli, che contro il Venezia è subentrato nei minuti finali. Il giovane italiano è in lista B, contrariamente a Silvano Vos. L’olandese, ex Ajax, arrivato nelle ultime ore di mercato, non essendo al Milan da almeno due anni, è fuori e potrà giocare solamente in Serie A.