Calvario Bennacer, scelto il nuovo centrocampista

Brutta tegola per il Milan, che perde per tutto il 2024 Ismael Bennacer. Il club rossonero corre così ai ripari: ecco cosa succederà

Una tegola davvero pesante. Ora è arrivata la comunicazione ufficiale, che spazza via, purtroppo, ogni dubbio: Ismael Bennacer ha già chiuso il suo 2024.

Il giocatore si è operato in Finlandia e i tempi di recupero stimati sono più lunghi del previsto: “AC Milan comunica che Ismaël Bennacer è stato operato questa mattina in Finlandia. L’intervento al polpaccio destro è stato eseguito dal Dr. Lasse Lempainen. I tempi di recupero sono stimati in quattro mesi“.

Ismael Bennacer, dunque, rientrerà a gennaio inoltrato. Per il Milan si complica, dunque, la cessione dell’algerino. Praticamente impossibile a titolo definitivo, ma visto il lungo stop sarà complicato venderlo anche con la formula del prestito. Bisognerà capire, dunque, se il Marsiglia e l’Atletico Madrid torneranno a bussare alle porte del Diavolo per l’algerino o se arriverà qualche altra squadra.

Il Milan vivrà questi quattro mesi in emergenza. Come più volte detto, il Diavolo dovrà gestire quattro giocatori per tre posti: Tiijani Reijnders, Yunus Musah, Ruben Loftus-Cheek e Youssouf Fofana sono i 4 che dovranno alternarsi. Per rimpolpare la rosa dei mediani, il Milan ha deciso di promuovere in prima squadra Kevin Zeroli e Silvano Vos. L’italiano ha già giocato nella sfida contro il Venezia e sarà in panchina contro il Liverpool. L’olandese, invece, è ancora in attesa della prima chiamata, anche se si sta allenando regolarmente con Rafa Leao e compagni.

Calciomercato Milan, scelto il centrocampista: il nome di Chukwuemeka cerchiato in rosso

In questi mesi chiaramente verrà monitorata la crescita di Silvano Vos e Kevin Zeroli. Se il loro apporto non dovesse essere ritenuto idoneo, il Milan deciderebbe di intervenire sul mercato a gennaio.

Ovviamente non sarebbe Adrien Rabiot il rinforzo per Paulo Fonseca e nemmeno Kone, approdato alla Roma nelle ultime ore di calciomercato. Così Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic stanno guardando altrove e tra i nomi cerchiati in rosso c’è sicuramente Carney Chukwuemeka. Il classe 2003 del Chelsea continua ad essere un’opportunità. Al Londra il giocatore di Eisenstadt non avrà spazio e un addio a gennaio è praticamente certo. Chukwuemeka è un pallino di Moncada: il 2025 potrebbe davvero essere l’anno giusto per vedere il calciatore nato in Austria con i colori rossoneri addosso