Il Real Madrid lo strappa alla Fiorentina, colpo a sorpresa

La Fiorentina rischia di perdere un obiettivo di mercato: a farsi avanti è il Real Madrid, che ha certamente argomenti importanti per convincere il giocatore.

Una sessione di calciomercato si è chiusa da poco, però i club già lavorano su dei nomi da assicurarsi nel 2025. La Fiorentina è stata molto attiva in estate e ha dei profili che segue con grande attenzione in vista di nuovi investimenti.

Oltre al nuovo allenatore Raffaele Palladino, nei mesi scorsi sono arrivati David de Gea, Marin Pongracic, Matias Moreno, Nicolas Valentini, Amir Richardson, Edoardo Bove, Yacine Adli, Danilo Cataldi, Robin Gosens, Andrea Colpani, Albert Gudmundsson e Moise Kean. Undici nuovi acquisti, una vera rivoluzione. L’obiettivo è fare bene in Conference League, dove i viola sono stati sconfitti nelle ultime due finali, e ovviamente anche ben figurare in Serie A. L’organico è di buon valore.

Calciomercato Fiorentina, minaccia Real Madrid

Gli osservatori della Fiorentina sono al lavoro per scovare nuovi talenti che possano arricchire il gruppo affidato a mister Palladino. Uno dei giocatori che piacciono particolarmente è Martin Baturina, 21enne centrocampista offensivo in forza alla Dinamo Zagabria, squadra che in Champions League affronterà anche il Milan nella prima fase a girone unico.

In Croazia c’è chi lo definisce come “nuovo Modric” per sue qualità tecniche. Nato a Spalato il 16 febbraio 2003, ha giocato nei settori giovanili di Hajduk Spalato e RNK Spalato, poi nel 2017 è entrato in quello della Dinamo Zagabria. A maggio 2021 il debutto in Prima Squadra, nella quale ha guadagnato sempre più spazio con il passare del tempo. Ad oggi ha totalizzato 17 gol e 33 assist nelle 142 presenze con la sua attuale squadra.

La Fiorentina aveva fatto un tentativo nel corso dell’ultima finestra estiva del calciomercato, ma non aveva avuto successo. Baturina è rimasto in Croazia, nonostante altre richieste arrivate, però nel 2025 potrebbe mettersi alla prova in un campionato di livello superiore. Stando a quanto riportato da Sportmediaset, anche Manchester United e Real Madrid sono interessati al giocatore.

Nel Real Madrid gioca un certo Luka Modric, colui che avrebbe consigliato alla dirigenza l’acquisto del suo connazionale. Prezzo sui 18-20 milioni di euro. La sessione invernale del mercato potrebbe essere l’occasione giusta per vedere il trequartista croato con un’altra maglia. Oltre a quelle menzionate, ci sono anche altre società che certamente osservano il calciatore, che è anche nel giro della nazionale maggiore della Croazia.