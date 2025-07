La trattativa si è bloccata: ora per Tare sono guai

Le ultime sul calciomercato in uscita: il Milan sta lavorando per trovargli una sistemazione. Ecco come stanno le cose

Igli Tare e Giorgio Furlani continuano a lavorare intensamente sul mercato. Lo stanno facendo per regalare nuove pedine a Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese aspetta Ardon Jashari, oltre a due terzino, uno destro e uno sinistro. Oggi i nomi cerchiati in rosso sono quelli di Pubill e Estupinian.

Per il mancino del Brighton stanno proseguendo i contatti e si aspettano novità a breve; per lo spagnolo, il Milan sta riflettendo per capire se chiudere o no l’affare. Poi sarà la volta del centravanti per il quale servirà aspettare un po’ di tempo. Dusan Vlahovic resiste tra i mille nomi fatti in questi giorni, ma bisognerà trovare un accordo col giocatore, oltre che con la Juventus.

Igli Tare e Giorgio Furlani, però, stanno lavorando anche al mercato in uscita, che in questo momento non è certo tra i più facili. Dopo Theo Hernandez e Tijjani Reijnders, il Milan cede Tommaso Pobega. Il centrocampista italiano, tornato a Milanello, dopo l’esperienza al Bologna, vestirà nuovamente il rossoblu. Il Diavolo e la squadra di Vincenzo Italiano hanno trovato l’accordo per una cifra sugli otto milioni di euro. Ormai manca solo l’annuncio ufficiale.

Milan, la lunga lista dei partenti: tanti problemi per Tare

Ma la lista dei giocatori in partenza è davvero lunga. Della rosa che è volata a Singapore per la tournée che porterà il Milan a sfidare l’Arsenal e il Liverpool ci sono anche Samu Chukwueze e Noah Okafor che non possono certo dormire sonni tranquilli. Il Diavolo vorrebbe piazzarli per affidarsi ad un nuovo esterno, ma non ci sono trattative concrete così come per Yunus Musah, un altro destinato a salutare la compagnia.

Lo faranno certamente Yacine Adli e Ismael Bennacer, ma si fatica a trovare la sistemazione giusta. Per l’algerino si spera che arrivi la proposta giusta dall’Arabia Saudita. Il francese, invece, appare in attesa di una chiamata italiana.

Situazione ancora più complicata per Emerson Royal, strapagato lo scorso anno da Giorgio Furlani e che non rientrano più nei piani del Milan. Facile pensare che possa andare via solamente in prestito. La Spagna lo attrae, ma il Real Betis non si è mossa in maniera concreta. Più facilmente lo farà qualche club arabo: il Besiktas, ad esempio, è pronto a tornare alla carica.