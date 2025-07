Clamoroso ritorno per l’ex Milan, è fatta: tifosi pazzi di gioia

E’ fatta per il ritorno dell’ex Milan. Il club è pronto a accoglierlo per la gioia dei tifosi che lo ritroveranno dopo tanti anni

Una delle priorità sul mercato del Milan è l’acquisto di un nuovo attaccante, una circostanza ricorrente ormai per i rossoneri. E non solo in anni recenti.

E’ stato così anche nell’estate del 2012, quella in cui il Milan cedette Ibrahimovic al PSG insieme a Thiago Silva. Nessun sostituto, all’epoca, poteva essere al livello di Zlatan, di gran lunga il miglior centravanti al mondo. Figuriamoci poi in un momento di rifondazione per il Milan dopo la cocente delusione dello Scudetto perso nel duello con la Juventus di Antonio Conte. Il sostituto di Ibra sarebbe arrivato a gennaio con Mario Balotelli acquistato dal Manchester City.

Nella prima parte di stagione, Allegri si è affidato a Robinho, El Shaarawy, Pato, Boateng, Pazzini (preso dall’Inter nello scambio con Cassano) e a Bojan Krkic, arrivato in prestito dal Barcellona dopo una stagione precedente da 7 gol (di cui uno proprio al Milan) con la Roma allenata dall’esordiente Luis Enrique.

Grandissimo ritorno per Bojan Krkic, è fatta

Bojan era arrivato in Serie A con grandi aspettative. Con il Barcellona di Guardiola aveva vinto due Champions League, tre edizioni della Liga, 1 Mondiale per Club, 1 Supercoppa Europea, 1 Coppa e 2 Supercoppa di Spagna. Un palmares notevole per colui che aveva segnato caterve di gol nel settore giovanile blaugrana e 26 con la prima squadra nella quale era chiuso da un concorrenza insormontabile in avanti rappresentata dai vari Messi, Eto’o, Henry, Villa e Pedro.

Al Milan, Bojan combina pochissimo. In una stagione altalenante, mette a referto 27 presenze e 3 gol. I rossoneri non lo riscattano. L’attaccante spagnolo torna al Barcellona che lo presta all’Ajax. Concluso un’ulteriore prestito viene acquistato dallo Stoke City nel 2014 con i Potters all’epoca in Premier League. Tre anni allo Stoke poi due prestiti al Mainz e all’Alaves. Nel 2018-2019, ultima stagione allo Stoke poi due anni al Montreal Impact in Canada e conclusione della carriera in Giappone al Vissel Kobe.

Il 22 marzo 2023, Bojan annuncia l’addio al calcio a soli 33 anni. Ora, dopo due anni, è arrivato il momento di tornare a casa e di iniziare una nuova carriera. L’ex attaccante affiancherà Deco, il d.s. del Barcellona, con un ruolo dirigenziale nella struttura sportiva del club blaugrana. Subito dopo il ritiro, Bojan ha frequentato il 6º Corso universitario superiore per direttore sportivo di calcio organizzato dalla Federazione spagnolo. Un percorso formativo concluso con successo che ora lo proietta verso un nuovo incarico decisamente stimolante nella squadra in cui è cresciuto e si è affermato come calciatore.