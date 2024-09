La Juventus lo manda via, occasione a zero sul mercato

Decisione potrebbe maturare col passare del tempo: grosse possibilità che il bianconero vada via a giugno a parametro zero

Una Juventus poco lucida, anzi a dir poco disorientata, è sbattuta contro il muro eretto da un ottimo Empoli. Thiago Motta ha rivisto i fantasmi della gara contro la Roma e non è riuscito, nemmeno con molti cambi, a sistemare una partita molto complicata.

Certo, siamo ancora all’inizio e la prossima gara di Champions League, in programma contro il Psv Eindhoven il prossimo 17 settembre, potrebbe dare entusiasmo all’ambiente, però appare difficile non dire che il momento dei bianconeri sia piuttosto opaco.

Non sta facendo parte di questo momento, su decisione dello stesso Motta, il capitano (almeno sulla carta) Danilo, sostituto dall’inizio del campionato da Federico Gatti. A sorpresa, il brasiliano ex Porto e Real Madrid, diventato con Allegri uno dei calciatori simbolo della squadra, sta attraversando un momento molto complicato: per questo e altri motivi (perlopiù di natura tattica), potrebbe prendere una decisione al termine della stagione.

Juventus-Danilo: possibile addio a zero a giugno

Il classe 1991 è stato per diversi anni uno dei fedelissimi dei vari allenatori che si sono succeduti a Torino. Da Maurizio Sarri ad Andrea Pirlo passando proprio per Massimiliano Allegri: tutti questi tecnici hanno visto in lui un calciatore speciale, capace di mostrare tanta leadership in campo. Questo trend però sta via via cambiando: Motta non lo vede più come quel calciatore inamovibile in mezzo alla difesa, tanto che gli preferisce Gatti nel ruolo di leader difensivo.

Qualche segnale di rottura lo si era intravisto ad inizio preparazione estiva, quando il nuovo allenatore stava prendendo le misure della Continassa per costruire una nuova squadra. Danilo era sì descritto con belle parole dall’allenatore, ma i fatti hanno detto tutt’altro. Dal primo match in casa contro il Como, poi tutto è cambiato.

Anche contro l’Empoli è rimasto seduto in panchina, probabilmente controvoglia: dall’inizio della nuova stagione ha giocato soltanto 5 minuti (nella trasferta del ‘Bentegodi’ di Verona). Poi buio assoluto.

A questo punto, se le cose dovessero andare avanti in questo modo, si fa avanti l’ipotesi di un addio a giugno a parametro zero. Ma, vista la situazione molto complicata, non è escluso che possa lasciare Torino a gennaio, all’inizio del prossimo calciomercato invernale. Tutti gli scenari insomma sono plausibili.