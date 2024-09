Maignan-Milan, il rinnovo si avvicina: i dettagli

Trattativa in corso per il prolungamento contrattuale del portiere francese: arrivano news che fanno ben sperare.

Terminata la sessione estiva del calciomercato, il Milan si può concentrare sui rinnovi contrattuali. Sicuramente i due casi più illustri sono quelli di Mike Maignan e Theo Hernandez, entrambi in scadenza a giugno 2026.

La negoziazione con il terzino sinistro appare più complicata, visto che oggi il suo stipendio netto annui è di circa 4-4,5 milioni di euro e la richiesta si aggira sui 7 milioni. Il suo obiettivo è ottenere la stessa cifra che prende Rafael Leao, che può arrivare a 7 milioni grazie ai bonus (parte da una base fissa di 5 milioni). Probabilmente servirà più tempo per arrivare a un accordo. Da capire anche quali possono essere le “minacce” dall’estero, nei mesi scorsi c’erano stati rumors sull’interesse del Bayern Monaco.

Rinnovo Maignan: le ultime notizie

Per quanto riguarda Maignan, attualmente l’ingaggio netto annuo è di circa 2,8 milioni. Secondo quanto rivelato dal giornalista Matteo Moretto su The Daily Briefing, il Milan e l’entourage del portiere sono più vicini a raggiungere un accordo per il rinnovo.

La trattativa non è ancora entrata nella fase finale, però c’è ottimismo di riuscire a raggiungere l’intesa definitiva. L’affare non si dovrebbe concludere entro la fine di settembre, comunque è importante che i dialoghi stiano procedendo positivamente. Maignan dovrebbe arrivare a percepire uno stipendio da circa 5 milioni.

Il Milan non lo ritiene solo un bravissimo portiere, ma anche un leader della squadra. La sua presenza è importante a 360 gradi. Fin dal suo arrivo in Italia ha dimostrato il suo valore tra i pali e nello spogliatoio, è un vero valore aggiunto. Purtroppo, alcuni infortuni gli hanno fatto saltare numerose partite, però come portiere non si può discutere. Sono davvero pochi gli errori che ha commesso, a volte è stato criticato ingiustamente.

Come nel caso di Theo Hernandez, anche nel suo era emerso un interesse del Bayern Monaco, poi non ci sono state offerte concrete. Mike è felice a Milano e non ha mai espresso il desiderio di andarsene, non a caso la trattativa per il rinnovo sta procedendo positivamente ed è in stato più avanzato rispetto a quella riguardante il connazionale. Il club rossonero ha una situazione di bilancio molto buona, quindi può permettersi di blindare i suoi migliori giocatori.