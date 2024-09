Milan, il bomber va ko: tifosi in apprensione

Il giocatore costretto a saltare la sfida interna della squadra rossonera . Ecco il problema che ha fermato l’attaccante

La stagione del Milan è iniziata con diversi infortuni di varia natura. Prima dell’inizio della stagione la sfortuna ha fermato Marco Sportiello, che dovrebbe tornare a novembre, e Alessandro Florenzi. Per il terzino italiano lo stop sarà molto più lungo, con l’annata che appare compromessa.

Alla prima giornata di Serie A, poi, si è fermato anche Alvaro Morata, che dopo la rete contro il Torino, è rientrato solamente nella partita contro il Venezia. L’ultima sosta per le nazionali gli ha permesso di rimettere piede in gruppo; non lo ha fatto, invece, Malick Thiaw, ancora out per un guaio alla caviglia. Contro i lagunari di Eusebio Di Francesco non c’era nemmeno Davide Calabria, ma il suo problema è già rientrato.

Non rientrerà a breve, chiaramente, invece, Ismael Bennacer, che rischia di aver chiuso con il 2024. Una tegola pesante visto che Paulo Fonseca può contare solamente su altri quattro centrocampisti, Yunus Musah, Tiijani Reijnders, Ruben Loftus-Cheek e Youssouf Fofana. A rimpolpare la mediana così, contro il Venezia, è arrivato dal Milan Futuro, Kevin Zeroli e non Silvano Vos, rimasto con la squadra di Daniele Bonera.

Milan, out Camarda: echoic cosa è sucesso

Il Milan Futuro è stato impegnato sabato sera contro l’Ascoli, perdendo per 2 a 0 con le reti di Corazza e Menna. Una squadra quella guidata dall’ex difensore, che ha dovuto fare i conti con diverse defezioni.

Oltre al già citato Kevin Zeroli, Fonseca per la sfida di San Siro ha convocato anche i portieri Raveyre e Torriani, oltre al difensore Bartesaghi. Ma contro l’Ascoli, nella partita valevole per la quarta giornata di Serie C, era out anche Francesco Camarda. Il giovane bomber sembrava aver recuperato dai guai muscolari, che lo avevano fermato nei giorni scorsi, ma non è stato così. L’attaccante, dunque, è rimasto fuori contro i bianconeri. Non sono esclusi nuovi esami per il giocatore. C’è un pizzico di apprensione, ma Camarda dovrebbe rientrare in gruppo già in settimana. Andrà comunque monitorata con attenzione la situazione, visto che il Milan Futuro mercoledì sarà chiamato a scendere in campo nuovamente, per il match di recupero della terza giornata, contro la Torres. Lunedì 23 settembre, poi, un’altra trasferta, stavolta a Rimini. Riavere Francesco Camarda al 100% sarebbe davvero fondamentale per Daniele Bonera.