Milan: Morata o Abraham, la scelta di Fonseca

Paulo Fonseca è pronto a scegliere il suo primo Milan per l’esordio in Champions League contro il Liverpool, in programma a San Siro

E’ vigilia di Champions League per il Milan di Paulo Fonseca. Domani a San Siro arriva il Liverpool di Salah e Chiesa, per la prima giornata della competizione europea più prestigiosa, che da quest’anno si presenta con un nuovo format.

Il tecnico portoghese e i suoi ragazzi vogliono essere protagonisti di una prova positiva per dare continuità al prezioso successo contro il Venezia e per presentarsi nel migliore dei modi al derby di domenica sera. Le critiche al momento sono accantonate, ma gli esami non sono certamente finiti e le prossime due sfide ci diranno molto del futuro del Milan. Fonseca chiaramente non può affidarsi al turnover e dovrà scegliere i suoi migliori giocatori. Rispetto alla partita contro i lagunari di Eusebio Di Francesco torna a disposizione Davide Calabria, che è pronto così a prendere il posto di Emerson Royal. Sulla sinistra, chiaramente, non si tocca Theo Hernandez. Al centro, invece, Fikayo Tomori reclama spazio, anche se la coppia Gabbia-Pavlovic è l’unica che non ha subito gol. Se dovesse spuntarla, ad andare in panchina sarebbe l’italiano. In porta, invece, non ci sono dubbi con Mike Maignan titolare.

Milan, Morata dal primo minuto: lo spagnolo scalpita

La domanda che però tutti i tifosi si stanno facendo in queste ore è chi giocherà tra Alvaro Morata e Tammy Abraham in avanti.

L’inglese ha fatto bene contro il Venezia, ricevendo i complimenti da Paulo Fonseca, ma contro il Liverpool il candidato numero uno a scendere in campo titolare è lo spagnolo. E c’è un indizio importante che lascia pensare che sarà lui a far parte della formazione: al fianco del tecnico portoghese in conferenza stampa è infatti atteso l’ex Atletico Madrid. Difficile, d’altronde, rinunciare alla sua esperienza in campo internazionale. Il tridente dovrebbe essere completato da Rafa Leao e Christian Pulisic.

A centrocampo le scelte sono praticamente obbligate e la sensazione è che Fonseca abbia voglia di schierare la sua mediana come contro il Venezia, con Reijnders più avanzato e Loftus-Cheek un po’ più basso e sulla sinistra. A dar man forte alla difesa ci sarà Youssouf Fofana, ma Yunus Musah scalpita. Pochi dubbi, dunque, per un Milan pronto ad affrontare il Liverpool