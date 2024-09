Milan, stupore totale: la panchina ora è fortemente a rischio

Il Milan sta attraversando un momento molto difficile e adesso la panchina è a forte rischio: la società potrebbe intervenire in queste ore

L’inizio di stagione non è stato davvero semplicissimo per i rossoneri, che si sono ritrovati a dover fare i conti con una serie di imprevisti difficili da immaginare in estate. I dirigenti del Diavolo stanno pensando di intervenire.

Momento di certo non facile per il Milan, che contro il Venezia ha ottenuto una vittoria fondamentale per salvare la panchina di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese è finito sul banco degli imputati dopo aver rimediato soli due punti nelle prime tre giornate. I pareggi con Torino e Lazio e la sconfitta contro il Parma avevano aperto il fronte di crisi, parzialmente ricucito dal successo largo contro i veneti. Un 4-0 agevolato dagli errori dei ragazzi di Di Francesco e messo in cassaforte già nel primo tempo (con due rigori).

Qualora non fosse arrivata questa risposta sul campo, in molti già parlavano di allontanamento dell’ex tecnico della Roma. Tra i possibili sostituti sembrava essere pronto Daniele Bonera, che da quest’anno è il tecnico di Milan Futuro. La seconda squadra del Diavolo milita nel Girone B della Serie C, dopo essere stata fondata proprio in questa stagione. Una mossa che segue quelle fatte dalla Juventus e dall’Atalanta a cui si adeguerà presto anche l’Inter.

Milan Futuro nei guai, contro l’Ascoli arriva un’altra sconfitta: Daniele Bonera ora rischia l’esonero

Il percorso di crescita in Serie C non è così semplice e se ne sta rendendo conto anche Bonera con il suo Milan. Contro l’Ascoli è arrivata un’altra sconfitta, la seconda in tre partite (considerando che una è stata rinviata). I marchigiani si sono imposti a Busto Arstizio (dove gioca la seconda squadra rossonera) per 0-2, con reti nel primo tempo di Corazza (rigore) e Menna.

Bonera ha dovuto fare a meno di titolari importanti come Bartesaghi e Zeroli, convocati da Fonseca per il match contro il Venezia (il secondo ha fatto anche l’ingresso in campo nel secondo tempo). Tra l’altro non era presente nemmeno il bomber Camarda, alle prese con qualche problemino fisico. Adesso mercoledì Milan Futuro sarà impegnato contro la Torres, in un recupero che sa già di ultima spiaggia. Se dovesse perdere un’altra partita, Bonera rischia di essere esonerato. Un paradosso incredibile, visto che fino a poco fa sembrava poter essere addirittura promosso in prima squadra.