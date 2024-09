Out per la Champions, anche Inter-Milan a rischio

Problemi muscolari per il giocatore che non dovrebbe esserci alla prima sfida di Champions League. E’ a forte rischio per il derby

Il suo recupero per la prima partita di Champions League è praticamente impossibile. Gli esami a cui si è sottoposto hanno fatto scattare l’allarme: “affaticamento ai flessori della coscia destra”. Anche il derby di Milano, in programma domenica sera allo stadio San Siro, è così a forte rischio.

Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno, ma è davvero difficile un suo recupero per la sfida che metterà difronte Milan e Inter. Una sfida che vedrà certamente out già diversi calciatori: Paulo Fonseca non potrà chiaramente contare su Ismael Bennacer, che dopo l’operazione ha salutato il 2024, al pari di Alessandro Florenzi. Contro i nerazzurri, il Diavolo, inoltre, dovrà fare i conti con il forfait certo di Marco Sportiello. Sono da valutare, invece, le condizioni di Malick Thiaw, ancora out contro il Liverpool. Dalle parti di Milanello, però, non si respira di certo ottimismo. E’ rientrato, invece, Davide Calabria, che ha superato la botta alla gamba.

Inter-Milan, ansia Inzaghi per Dimarco: il punto

Situazione migliore in casa Inter, dove però Simone Inzaghi si lecca le ferite dopo il pareggio, con polemiche contro il Monza. Ad oggi il giocatore certamente out è Buchanan, che si è fermato nel corso dell’estate.

L’allarme è invece scattato per Federico Dimarco. E’ lui il giocatore che quasi certamente salterà la sfida di Champions League, in programma mercoledì contro il Manchester City, di cui parlavamo sopra. L’esterno si è fermato per un affaticamento ai flessori della coscia destra. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni, ma un suo recupero per il match di Champions League contro i Citizens, è praticamente impossibile. Dimarco proverà ad esserci domenica sera, ma come sottolinea Sky Sport, anche contro il Milan la sua presenza è al momento in dubbio.Â

Il derby, lo ricordiamo, è in programma il 22 settembre alle ore 20.45 a San Siro. In caso di forfait, a Simone Inzaghi non mancherebbero comunque le alternative. Una porterebbe a Carlos Augusto, ma attenzione alla possibilità Darmian sulla sinistra e chiaramente Dumfries sulla destra. E’ evidente che sia presto per parlare di formazione per il match di domenica. La testa sia di Milan e Inter è adesso alla Champions League, poi, comunque vada, sarà derby. Il conto alla rovescia sta per partire.