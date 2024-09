Per lui niente turnover: Fonseca lo considera imprescindibile

Non ci sarà turnover per lui: Fonseca lo considera già insostituibile. Sarà titolare anche nelle prossime due partite

Il Milan riparte con il piede giusto. Quattro gol al Venezia: tutt’altro che un’impresa ma un buon modo per mettere energia nelle gambe e nella testa dei giocatori. La squadra ha dato risposte giuste, a partire da Theo Hernandez, protagonista in negativo a Roma con lo spiacevole episodio del Cooling Break.

A proposito di difesa, ieri Fonseca ha scelto Gabbia al centro invece di Tomori, che non è stato nemmeno convocato dall’Inghilterra per le partite della Nazionale. Una scelta tecnica in piena regola quindi per l’ex Chelsea, che ora dovrà lavorare molto per riprendersi il posto. Sì perché Gabbia risponde presente come sempre e non delude mai: prestazione autoritaria per quello che è stato a mani basse uno dei migliori giocatori della passata stagione. Ma la vera certezza della difesa ad oggi è un’altra e Fonseca lo ritiene già indispensabile. Il posto da titolare è suo e non glielo toglierà nessuno nemmeno nelle prossime partite.

Fonseca non lo cambia: titolare anche contro Liverpool e Inter

Strahinja Pavlovic anche ieri è stato fra i migliori in campo. Era la sua prima volta a San Siro da titolare in una partita ufficiale (dopo il debutto al Trofeo Berlusconi) e ci ha messo pochissimo per infiammare i tifosi. Il serbo gioca con atteggiamento, grinta e concentrazione e questo basta e avanza per diventare immediatamente un beniamino.

Lo è per i tifosi e lo sta diventando sempre più anche per Fonseca. Si avvicina per il Milan un filotto molto complicato di partite: fra due giorni il Liverpool in Champions League, fra una settimana il derby contro l’Inter. I rossoneri devono dimostrare di essere in crescita in queste due occasioni; altrimenti, la vittoria col Venezia perderà valore e sarà ridimensionata.

L’allenatore dovrà fare delle scelte importanti e come sempre ci sono dei ballottaggio: ad esempio, la prestazione di Abraham merita attenzione anche in vista di una possibile titolarità nelle prossime due partite (Morata è avvisato). Chi, invece, non rischia mai il posto è appunto Pavlovic: in questo momento è per il Milan una certezza, ed è incredibile pensare che lo sia già così presto. Si è preso il cuore dei tifosi e la fiducia dell’allenatore. Giocherà titolare entrambe le super sfide, a meno di colpi di scena: ma a fianco di chi? Gabbia insidia Tomori, e fra poco rientra Thiaw. Tre giocatori per un posto perché l’altro ha già un padrone.