Completamente snobbato Sinner, i tifosi stentano a crederci

Jannik Sinner è stato snobbato: i tifosi restano senza parole, ecco cos’è accaduto al tennista numero 1 del mondo

Ben 11180 punti all’attivo per Jannik Sinner, sono 4305 in più del suo primo diretto inseguitore, Alexander Zverev che ha scalzato dalla seconda posizione della classifica Atp forse colui che può essere considerato il vero rivale, sia per il presente ma per il futuro, Carlos Alcaraz.

Se lo spagnolo è un avversario temibile, colui deputato a dare vita ad un nuovo duopolio con Jannik ricalcando le orme dei grandi duelli del passato, al momento l’altoatesino dimostra che in realtà non ha avversari. Il suo tennis è solido, la forza sprigionata dirompente e non perde un colpo.

Giocate efficaci e colpi sempre più ficcanti per Sinner che sta affinando sempre più la sua tecnica avvicinandosi al modello di tennista completo che ha in mente. E se Alcaraz al momento è forse più tecnico, di sicuro ha fin qui patito qualche problema fisico di troppo che l’ha frenato.

Solido anche mentalmente Jannik: ha sempre ignorato e risposto adeguatamente alle critiche lasciando parlare il campo, ha superato anche gli attacchi per il caso doping, per il quale è stato completamente assolto.

Sinner snobbato e “dimenticato”: le dichiarazioni creano il caos

Nonostante Sinner sia al momento il tennista più forte in circolazione, tesi suffragata non solo dal numero uno in classifica Atp ma anche dagli US Open vinti, secondo Major stagionale portato a casa, viene spesso denigrato, se non “dimenticato”.

L’ultimo, in ordine di tempo, è stato lo svizzero Stan Wawrinka. Al giocatore elvetico è stato chiesto di costruire, secondo lui, il tennista perfetto sommando le caratteristiche degli atleti non solo in attività. Ovviamente, tante menzioni per Roger Federer, suo connazionale ma vera leggenda di questo sport, oltre che per Novak Djokovic.

Il giocatore perfetto, quindi, deve avere il servizio di Milos Raonic e la risposta di Novak Djokovic. Di Nole anche la tattica mentre la mentalità dev’essere quella di Rafa Nadal. Il tennista serbo ritorna in auge anche per il rovescio mentre di Federer c’è il dritto, lo “slice” e la volée.

E c’è spazio, nelle sue risposte, anche per Kyrgios anche se trattasi di un primato non proprio lusinghiero. L’australiano – origini greco-malesi – infatti, è considerato il “miglior” trash-talker, colui che provoca, parla e si lamenta di più in campo. “Non posso rispondere a questa domanda” invece quando gli è stato chiesto chi fosse il miglior atleta.