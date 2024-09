Dallo scudetto col Milan all’Iran: ora è ufficiale

Dallo scudetto con il Milan al campionato iraniano. Il nuovo club ha ufficializzato il trasferimento del calciatore

A volte bastano poche partite e qualche retroscena curioso per essere ricordati nel mondo del calcio. E’ il caso del protagonista di questa notizia che riguarda un affare di mercato formalizzato nelle scorse ore.

Il calciatore di cui parleremo è un ex Milan, entrato a suo modo nella storia del club per essere stato uno dei campioni d’Italia nell’annata 2010-11, quella del penultimo scudetto vinto dal club rossonero con Massimiliano Allegri. E’ stato proprio l’ex allenatore di Milan e Juve a farlo esordire in Serie A, precisamente il 6 Gennaio 2011.

Quel giorno il Milan, capolista in campionato, gioca a Cagliari e vincerà per 1-0 grazie al gol di Rodney Strasser su assist dell’esordiente Cassano. Tre punti preziosissimi per i rossoneri che, nella formazione iniziale, schierarono un giovane calciatore tedesco (successivamente opterà per la nazionalità kazaka) di cui si parlava un gran bene ovvero Alexander Merkel.

Classe 1992, Merkel era arrivato al Milan dallo Stoccarda. Si fa notare in Primavera con la quale vince una Coppa Italia poi Allegri decide di dargli spazio e lo aggrega alla prima squadra. Dopo quella trasferta di Cagliari, il tedesco gioca altre partite e segna anche un gol nel 3-0 rifilato al Bari in Coppa Italia. Saranno in tutto sei le sue presenze nell’annata Scudetto che si rivelerà, di fatto, l’unica in rossonera.

Merkel, una nuova squadra per il kazako: ecco dove giocherà

Nell’estate 2011, il Milan lo cede subito al Genoa nella trattativa che porterà Stephan El Shaarawy in rossonero. Da lì comincia un lungo peregrinare per Merkel che, di fatto, cambierà squadra ogni anno. Dopo il Genoa, passerà all’Udinese, al Watford, al Grasshopers, al Pisa, al Bochum, all’Admira Wacker in Austria, all’Heracles Almelo in Olanda, all’Al Faisaly in Arabia Saudita, al Gaziantep in Turchia e, infine, all’Hatta Club negli Emirati Arabi Uniti.

Il giro del mondo del centrocampista kazako non si è ancora concluso. Merkel, infatti, ha appena firmato un contratto annuale fino a fine stagione con la sua nuova squadra che ha ufficializzato il trasferimento con un post sui social.

L’ex Milan giocherà in Iran con il Nassaji Mazandaran, club di prima divisione, attualmente ultimo in classifica dopo le prime quattro giornate di campionato in cui ha ottenuto tre sconfitte e un pareggio. Merkel sarà il secondo calciatore straniero del Nassaji. L’altro è il portiere brasiliano, Luan Polli.

A 32 anni, dunque, nuova esperienza decisamente esotica per Merkel, sul quale negli anni scorsi è circolato anche un retroscena di mercato. A quanto pare, infatti, i dirigenti del Milan puntarono su di lui, scartando Christian Eriksen.

Quest’ultimo aveva sostenuto un provino a Milanello quando militava nelle giovanili dell’Odense ma non venne ingaggiato anche per il mancato accordo tra i due club.