Devis Vasquez, da oggetto misterioso a sorpresa: quanto può incassare il Milan

Arrivato a Milano nel gennaio 2023, il portiere colombiano non ha mai debuttato in Prima Squadra: ora a Empoli sta stupendo.

Nelle prime quattro giornate della Serie A 2024/2025 l’Empoli ha accumulato 6 punti, sconfiggendo la Roma e pareggiando le altre tre partite, l’ultima contro la Juventus. La squadra di Roberto D’Aversa ha subito solo 2 gol e per questo ci sono dei meriti anche di Devis Vasquez.

Il 26enne portiere nato a Barranquilla si è rivelato sorprendentemente efficace tra i pali, è stato protagonista di alcune parate importanti. Contro la Juve è stato indicato come migliore in campo, dopo aver compiuto almeno tre interventi decisivi. A Empoli hanno già scordato Elia Caprile, arrivato in prestito dal Napoli per raccogliere l’eredità di Guglielmo Vicario e autore di un’ottima stagione in Toscana. Sembra che il direttore sportivo Roberto Gemmi abbia scelto il sostituto giusto.

L’Empoli si gode Vasquez: “rimpianto” per il Milan?

Vasquez è stato portato in Italia dal Milan nel gennaio 2023, quando arrivò a sorpresa nella squadra allora allenata da Stefano Pioli. L’estremo difensore colombiano giocava in Paraguay nel Guaranì e il club rossonero spese circa 500 mila euro per assicurarselo. Nel nostro Paese non era conosciuto, anche se poi è emerso che anche Salernitana e Udinese lo avevano messo nel mirino.

Nei primi mesi a Milano non ha mai trovato spazio in Prima Squadra, ha collezionato solo 2 presenze con la Primavera e senza impressionare (6 gol subiti contro Inter e Juventus). Nell’agosto 2023 il trasferimento in prestito secco allo Sheffield Wednesday, dove parte titolare e fa bene nelle prime partite, poi a ottobre il posto e finisce per tornare in Italia. Il Milan si è accordato con l’Ascoli per un altro prestito secco. Vasquez parte alle spalle di Emiliano Viviano, poi nel finale di stagione diventa titolare, però non riesce a evitare la retrocessione della squadra marchigiana.

Nell’ultima sessione estiva del calciomercato è stato l’Empoli a decidere di puntare su di lui e ha fatto un’operazione molto vantaggiosa: prestito con diritto di riscatto fissato a un milione di euro. Nessun contro-riscatto a favore del Milan, che ha mantenuto solo una percentuale del 10% su una eventuale futura rivendita del colombiano.

Vedendo le prestazioni di inizio stagione, c’è già qualche tifoso rossonero che ritiene che il club abbia fatto un regalo all’Empoli, concedendo Vasquez a condizioni eccessivamente favorevoli. Solo il tempo dirà se effettivamente il Diavolo avrebbe fatto bene a strappare condizioni migliori. Intanto, in Toscana sono molto soddisfatti del loro nuovo portiere e sperano che il livello del suo rendimento si mantenga su questo livello per tutta la stagione.