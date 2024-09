Il Milan ha scelto: in arrivo il quinto centrale di difesa, Fonseca gongola

Il Milan ha scelto chi sarà il quinto centrale della prima squadra: una doppia preziosa opzione per Fonseca

Un Milan in ripresa quello che abbiamo visto in campo sabato contro il Venezia. Non basta però per convincere i tifosi e gli addetti ai lavori. Servono altri risultati positivi, e soprattutto una prova convincente nel derby di domenica. Sarà quello il vero banco di provare per capire se la squadra è uscita dalla crisi o se, invece, ci è ancora dentro con tutte le scarpe.

Il mercato è ormai alle spalle. I rossoneri hanno fatto un ottimo lavoro in campagna acquisti, forse un po’ meno sulle cessioni, decidendo di rinunciare a giocatori come Daniel Maldini e Pierre Kalulu che potevano essere utili. Sul difensore, soprattutto, il Milan si è preso un rischio perché ad oggi, e per tre competizioni, ci sono solo 4 centrali. Adesso sono 3 perché Thiaw non ha ancora recuperato. L’idea del club è quella di dare spazio ai ragazzi dell’U23 e ne sono due in particolare che convincono Fonseca e che potrebbero diventare delle risorse importanti durante il campionato. Una di queste l’abbiamo già vista in panchina in queste settimane di Serie A, per l’altra potrebbe esserci presto spazio.

Milan, ecco il quinto centrale: doppia opzione

Davide Bartesaghi è stato infatti convocato sia contro la Lazio che contro il Venezia. Non ha giocato ma è uno di quelli sui quali il Milan punta di più per il presente e per il futuro. Lo scorso anno da vice Theo Hernandez forse era troppo presto, adesso è il titolare e il leader del Milan Futuro e troverà presto spazio anche in prima squadra. Ma non è l’unico difensore pronto a dare una mano.

A lui si aggiunge anche Coubis, rientrato finalmente a pieno regime dopo un anno fuori per un grave infortunio al ginocchio. Anche lui, come Bartesaghi, è al momento un punto di riferimento per il Milan Futuro ed è probabile che presto arrivi anche per lui una possibilità in prima squadra. Ex terzino destro, ha avuto un’evoluzione da difensore centrale: forte fisicamente, roccioso, ma con tanta gamba. Un jolly della difesa perché può fare tutti i ruoli, anche il braccetto di destra in una costruzione a tre quando necessario. Insomma, le opzioni al Milan non mancano per il ruolo di quinto centrale di difesa. Non c’era bisogno del mercato: Bartesaghi e Coubis sono giocatori di talento che si faranno trovare pronti quando necessario. In ogni caso, con Tomori, Gabbia, Pavlovic e, quando rientrerà, Thiaw si può dormire sonni tranquilli.