In lacrime, il messaggio commuove i tifosi del Milan

Ecco cosa è successo nel corso di Milan-Venezia, match valevole per la quarta giornata di Serie A, che si è giocato a San Siro

Milan-Venezia è stata una partita ricca di emozioni. La squadra di Paulo Fonseca è riuscita a battere gli uomini di Eusebio Di Francesco con un netto 4 a 0. I gol sono arrivati tutti nel corso del primo tempo.

Un primo tempo in cui Theo Hernandez, dopo la rete, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, con un’esultanza polemica, indirizzata alle tante e troppe critiche ricevute insieme a Rafa Leao, dopo il cooling break della discordia. Sono arrivati poi anche i primi centri con la maglia del Diavolo di Youssouf Fofana, anche se lo ha scoperto solo a fine partita, e di Tammy Abraham, che si è dimostrato di poter essere un valore aggiunto di questo Milan e non solo una semplice riserva di Alvaro Morata.

Milan-Venezia, poi, è stata anche la partita di Tiijani Reijnders trequartista e Loftus-Cheek mezzala, ma è stata anche la partita dell’esordio di Matteo Gabbia, che ha permesso al Diavolo di non subire gol per la prima volta in stagione. San Siro era colorato a festa, ma prima dell’inizio della gara la Curva Sud aveva di fatto lanciato un avvertimento alla squadra. Se non fosse arrivato il successo sarebbe iniziata la contestazione. La tifoseria organizzata ha così cantato per tutta la partita, ha esultato e ha esposto i suoi striscioni di dedica.

Curva Sud, il messaggio a Serginho

Uno striscione non è certamente passato inosservato. “Serginho, la Sud si stringe al tuo immenso dolore”, si poteva leggere in Curva.

Un messaggio rivolto al brasiliano che circa un mese fa ha perso il figlio Diego, che aveva solamente venti anni. Una vera tragedia, che ha portato tutto il mondo del calcio e non solo ad abbracciare l’ex giocatore del Milan.

Su Instagram, così, Serginho, ha voluto rispondere alla Curva Sud, con messaggio: “Curva Sud cosa dire in un momento molto delicato per la morte del mio amato figlio ricevere un bellissimo omaggio come questo…. Sapete che il mio cuore oggi è completamente distrutto… Ma sono gesti come il vostro che mi danno la forza di andare avanti. Grazie dal profondo del mio cuore a tutti voi. Sappiate che sarete sempre presenti nella mia vita, nella vita della mia famiglia e nei miei sogni più belli”