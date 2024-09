Incontro e chiusura immediata: firma col Milan, che colpo

Il club rossonero potrebbe presto concludere un’operazione: accordo vicino tra le parti, entro fine settembre può arrivare l’annuncio.

La finestra estiva del calciomercato è ormai alle spalle e il Milan ora può focalizzare la sua attenzione sui rinnovi di contratto. Quelli di Mike Maignan e Theo Hernandez sono certamente i più impegnativi.

La trattativa per il portiere sembra più semplice e le ultime indiscrezioni danno l’accordo più vicino. Lo stipendio netto attuale dell’ex Lille è di circa 2,8 milioni di euro annui e con il rinnovo potrebbe arrivare a circa 5. Invece, il terzino oggi percepisce 4-4,5 milioni netti annui e la richiesta si aggira sui 7 milioni. Con lui la negoziazione non è ancora in stato avanzato.

Milan, un rinnovo si avvicina

Se su Maignan trapelano rumors che alimentano la fiducia dei tifosi, c’è anche un’altra trattativa che potrebbe arrivare presto al traguardo. È quella che riguarda Matteo Gabbia.

Come Mike e Theo, anche il difensore classe 1999 ha un contratto che scade a giugno 2026. Oggi il suo stipendio netto annuo è di circa un milione di euro, c’è la volontà delle parti di continuare assieme prolungando e adeguando l’accordo in essere. A breve ci sarà l’incontro decisivo che dovrebbe sancire l’intesa. Gabbia prenderà un ingaggio superiore a quello attuale, probabilmente arrivando a 1,8-2 milioni all’anno (bonus inclusi).

Il centrale di Busto Arsizio è cresciuto nel settore giovanile del Milan, poi nella stagione 2018/2019 è stato ceduto in prestito alla Lucchese e quell’esperienza in Serie C è stata molto importante per la sua formazione. Altra esperienza utile è stata quella semestrale al Villarreal, dove si era trasferito in prestito secco a luglio 2023. A gennaio è rientrato a Milano a causa degli infortuni che avevano colpito il reparto difensivo e fin dalle sue prime apparizioni si è notato un giocatore maturato. È stato spesso tra i migliori in campo.

Nonostante un ottimo rendimento, il nuovo allenatore Paulo Fonseca non lo ha considerato un titolare. Ha messo Fikayo Tomori, Strahinja Pavlovic e Malick Thiaw davanti nelle gerarchie. Ma in Milan-Venezia il tecnico portoghese ha deciso di dargli fiducia e Gabbia, affiancato da Pavlovic, ha disputato una buona partita. Per lui era molto importante farsi trovare pronto.

Da ricordare che oltre a Matteo, c’è un altro giocatore cresciuto nel vivaio rossonero e che ha una situazione contrattuale da tenere d’occhio. Ci riferiamo a Davide Calabria, capitano della squadra e in scadenza a giugno 2025. Al momento, nessun accordo per il rinnovo.