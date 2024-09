Milan, siparietto tra nuovi acquisti, è successo dopo il Venezia

Milan, simpatico siparietto quello che ha visto protagonisti i nuovi acquisti: è accaduto dopo la gara contro il Venezia

Nella serata di sabato è arrivata la prima vittoria in campionato del Milan di Paulo Fonseca. Un 4-0 netto che non ha lasciato spazio a dubbi contro un Venezia che non è mai entrato in partita e che, allo stesso tempo, non si è mai reso pericoloso più di tanto. Una vittoria che, sicuramente, ha dato morale ad una squadra che aveva raccolto solo 2 punti nelle prime tre uscite.

Tra i protagonisti della vittoria anche due dei nuovi acquisti di questa sessione di calciomercato estiva. In particolar modo Youssouf Fofana (in un primo momento la rete era stata assegnata a Matteo Gabbia) e Tammy Abraham che avevano chiuso la pratica lagunare già nel primo tempo.

Il giorno dopo la partita, domenica 15 settembre, si è verificato un simpatico episodio in quel di Milanello. Lo stesso che è stato immortalato e pubblicato sui social network. In particolar modo su Instagram attraverso una storia. I protagonisti di questo siparietto? L’ex giallorosso e, soprattutto, Strahinja Pavlovic.

Milan, simpatico siparietto tra Abraham e Pavlovic [VIDEO]

Il centravanti ha trovato la sua prima rete, su calcio di rigore, con la maglia rossonera. Mentre il secondo è stato autore di un’altra ottima prova al centro della difesa, anche se non ha avuto particolari problemi contro gli attaccanti della squadra ospite. Abraham e Pavlovic sono pronti a rendersi protagonisti anche nel match di questa sera contro il Liverpool, valido per la prima giornata del nuovo format della Champions League.

Il giorno dopo la roboante vittoria ottenuta contro la squadra di Di Francesco, i calciatori rossoneri (quelli che erano scesi in campo) hanno recuperato le forze nel centro sportivo di Milanello. Tra questi l’ex difensore del Salisburgo che, steso sul lettino, si è fatto massaggiare da un membro dello staff medico del ‘Diavolo’. Anche se, allo stesso tempo, è spuntata fuori una “sorpresa” per Pavlovic.

Mentre quest’ultimo si rilassava, con tanto di occhi chiusi, interviene Abraham che lo accarezza al capo. Con tanto di risate generali sia da una parte che dall’altra. Un filmato che è stato pubblicato dalle ‘storie’ Instagram dell’ex Roma e che ha fatto sorridere l’ambiente rossonero. Lo stesso che, però, si concentra in vista del grande impegno di questa sera: obiettivo principale è quello di iniziare con il piede giusto questa avventura europea.