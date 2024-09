Bocciatura e addio al Milan: la Premier torna un’opportunità

Il calciatore ieri è rimasto per l’intera partita contro il Liverpool in panchina. Un segnale più che chiaro di come il vento sia cambiato

Il calciomercato di gennaio è ancora tanto lontano, ma Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic hanno diversi problemi da risolvere, a partire chiaramente dagli esuberi.

Fode Ballo-Touré e Divock Origi hanno rifiutato tutte le proposte che sono arrivate e gli ultimi tentativi giunti dalla Turchia sono andati a vuoti. I due giocatori sono rimasti così a Milano e chiaramente resteranno ai margini fino a quando non verrà trovata una nuova sistemazione. Ma il primo mese del 2025 sarà il momento in cui bisognerà prendere una decisione su Ismael Bennacer. Il centrocampista tornerà fra quattro mesi ed una sua cessione, anche solamente in prestito, potrebbe davvero essere complicata. Andrà valutato tutto con estrema attenzione, ma a prescindere dalla partenza dell’algerino il Milan potrebbe decidere di mettere le mani su un nuovo mediano se in questi mesi Silvano Vos e Kevin Zeroli non dovessero dare le giuste risposte. Il nome cerchiato in rosso per rafforzare il centrocampo resta quello di Chukwuemeka, che può lasciare Londra per trasferirsi a Milano a condizioni vantaggiose, visto che al Chelsea non avrà certamente spazio. Ma le situazioni da tenere d’occhio in questo periodo sono davvero tante.

Calciomercato Milan, Chukwueze bocciato: il futuro è in bilico

Una di queste è sicuramente quella legata a Samu Chukwueze. Per il nigeriano il tempo sta per scadere e in queste ultime partite non stanno arrivando segnali positivi.

Ieri, di fatto, c’è stata una bocciatura, visto che Paulo Fonseca lo ha lasciato in panchina per tutto il match. Contro il Venezia, invece, aveva giocato solamente gli ultimi minuti. Un cambio di rotta netto, dopo che nelle prime tre giornate, due le aveva giocate da titolare, contro Torino e Lazio. Due match, in cui, però, non è riuscito a lasciare il segno. L’ex Villarreal sembrava poter iniziare la stagione con un piglio diverso e l’arrivo di un nuovo allenatore, che gli ha dato fiducia fin da subito, lasciava ben sperare. Ma l’esterno nigeriano non è ancora riuscito ad ingranare e dopo più di un anno si inizia a pensare che l’investimento non sia stato proprio tra i più giusti. Se dovesse continuare così una sua cessione nelle prossime sessioni di mercato non potrebbe essere esclusa. Attenzione in questo caso soprattutto alla Premier League, dove continua a piacere tanto, ma non è da escludere l’Arabia Saudita.