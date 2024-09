Colpo Milinkovic-Savic in Serie A, una big vuole affidargli la porta

Le buone prestazioni fornite in questa prima parte di stagione con la maglia del Torino hanno portato Milinkovic-Savic nel mirino di una big.

Le prime quattro giornate di campionato hanno messo in mostra un Vanja Milinkovic-Savic davvero in grande forma con l’estremo difensore belga che ha attirato le attenzioni di una grande squadra del nostro campionato.

Sono passati appena venti giorni dalla chiusura ufficiale del calciomercato estivo ma per le squadre è già tempo di pensare al 2025. Le strategie iniziano a prendere forma e si guarda con attenzione a quelli che potrebbero essere gli affari da mettere a segno. Milinkovic-Savic si sta imponendo come uno dei migliori portieri di questa Serie A e le sue prestazioni non stanno passando inosservate. Una big in particolare sembra essere pronta a fare un sondaggio per il suo cartellino.

Calciomercato, colpo Milinkovic-Savic in porta: una big lo segue

La Lazio ha messo nel mirino Vanja Milinkovic-Savic in vista della prossima stagione. Dopo aver avuto in rosa per otto anni il fratello, i capitolini starebbero pensando all’estremo difensore per difendere i pali durante il prossimo campionato.

La società biancoceleste è contenta del rendimento di Ivan Provedel ma non è da escludere una sua cessione al termine della prossima stagione con il club di Lotito che potrebbe provare a monetizzare dall’addio del portiere ex Spezia. Un affare che porterebbe la Lazio a dover scegliere se puntare sul giovane Mandas o cercare un nuovo estremo difensore in sede di mercato con Vanja Milinkovic-Savic che passerebbe in pole position.

Reduce da due partite con la porta imbattuta, Vanja Milinkovic-Savic si sta attestando come uno dei migliori portieri del campionato. Specialmente contro il Lecce il serbo ha messo a referto una lunga serie di parate che hanno consentito agli uomini di Vanoli di portare a casa un punto contro i salentini. Quella attuale sembra essere la stagione della definitiva consacrazione per il portiere, pronto a vivere un campionato da protagonista con la maglia del Torino.

L’estremo difensore serbo è attenzionato anche dal Milan. I rossoneri in questi giorni sono al lavoro con l’entourage di Mike Maignan per rinnovare il contratto del portiere francese e sembra che ci siano sensibili passi in avanti in tal senso con il classe 1995 che potrebbe trovare presto un’intesa. Se così non fosse Milinkovic-Savic entrerebbe nel lotto di portieri che potrebbero prendere il posto dell’ex Lille a Milanello a partire dalla prossima estate.