Da Djokovic a Sinner, lo “scippo” ora è ufficiale

Se ne parlava da giorni e ora Sinner l’ha ufficializzato. La scelta è definitiva. Coinvolto indirettamente anche Djokovic

Un altro mese indimenticabile in un anno trionfale per Jannik Sinner. A New York è arrivata la seconda vittoria Slam del 2024, in quello Us Open dove l’azzurro, prima dell’edizione appena trascorsa, non era mai andato oltre i quarti di finale.

Un successo che ha permesso a Sinner di consolidare, di fatto, la vetta del ranking Atp fino a fine anno, nonostante i tanti punti da difendere come detentore del titolo dell’Atp di Vienna e di Pechino e finalista delle Atp Finals di Torino. Trionfo allo Us Open che, insieme a quello precedente di Cincinnati, è arrivato alla conclusione di un periodo piuttosto turbolento per Sinner.

La notizia della sua positività al Clostebol emersa dopo i test effettuati durante il Masters di Cincinnati ha scosso tutti gli appassionati che non ne erano a conoscenza. Sinner, infatti, ha comunicato tutto dopo il verdetto di assoluzione da parte dell’ITIA che ha scagionato il tennista in quanto, in seguito agli accertamenti, è emerso che la positività dell’azzurro è scaturita tramite contaminazione (in quantità di fatto impercettibili) con un prodotto utilizzato dal suo massaggiatore durante un trattamento.

Sinner, è ufficiale: due nuovi arrivi nel suo team

La vicenda doping non è ancora formalmente conclusa. La WADA, infatti, l’agenzia mondiale antidoping ha ancora alcuni giorni di tempo per presentare l’eventuale ricorso contro la decisione dell’ITIA. A quanto pare però non lo farà. Questa l’indiscrezione emersa nelle scorse ore che lascia tutto sommato tranquillo Sinner in vista dei prossimi impegni previsti a Pechino e Shanghai tra fine settembre e l’inizio di ottobre.

Tornei che Jannik affronterà con due nuovi membri nel suo staff. Con un post su Instagram, Sinner ha ufficializzato l’arrivo del preparatore atletico Marco Panichi e del fisioterapista Ulises Badio in sostituzione rispettivamente Umberto Ferrari e Giacomo Naldi, entrambi coinvolti nel caso Clostebol.

Panichi e Badio hanno una lunga esperienza nel Tennis. Entrambi, in passato, hanno lavorato con Novak Djokovic, contribuendo ad alcune delle stagioni vincenti del fuoriclasse serbo. Panichi, in particolare, ha fatto parte dello staff di Nole per sei anni. Oltre all’ex numero uno del mondo, il preparatore atletico romano ha lavorato anche con Fognini, Bolelli, Kohlschreiber, Francesca Schiavone e altre due campionesse Slam come Na Li e Angelique Kerber.

Badio, invece, per quattro anni è stato anche fisioterapista sull’Atp Tour e ha lavorato anche nel calcio, collaborando con il Valencia. Sinner ha dato il benvenuto ai due nuovi arrivati con una foto su Instagram scattata a Montecarlo dove ha ripreso ad allenarsi con Simone Vagnozzi.