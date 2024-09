Fonseca esonerato se perde il derby? I nomi dei possibili sostituti

La panchina dell’allenatore portoghese sembra traballante dopo il brutto KO contro il Liverpool: perdere malamente anche con l’Inter potrebbe avere conseguenze.

Dopo aver conquistato la prima vittoria in campionato contro il Venezia, il Milan era atteso a un vero test di maturità contro il Liverpool. Nei primi minuti le cose si erano messe bene, con il gol di Christian Pulisic e una squadra che sembrava determinata a fare risultato, però poi i Reds hanno dominato e vinto 3-1.

La squadra di Paulo Fonseca ha preso due gol da palla inattiva sbagliando incredibilmente le marcature su Ibrahima Konaté e Virgil van Dijk, che troppo facilmente hanno potuto colpire di testa e segnare. Malissimo anche sulla ripartenza che ha portato al tris di Dominik Szoboszlai. Tolti i primi minuti e un po’ di reazione nel finale, i rossoneri sono stati in balia della squadra di Arne Slot, che avrebbe potuto chiudere la partita anche con un risultato più pesante.

Inter-Milan: Fonseca non può fallire

Allenatore, giocatori e dirigenti sono tutti nel mirino della critica in questo momento, a San Siro si è visto un Milan davvero troppo brutto per essere vero. Come spesso avviene in queste situazioni, è l’allenatore che rischia di perdere il posto. Fonseca è chiamato a inventarsi qualcosa in vista del prossimo difficile impegno: il derby di campionato contro l’Inter. Serve una reazione decisa, conquistare un risultato positivo sarebbe molto importante.

Il tecnico portoghese ha sempre dichiarato di essere in contatto costante con la dirigenza e di sentirsi sostenuto da essa. Ma sarà ancora così in caso di eventuale brutta sconfitta contro l’Inter? Il derby può essere già un momento decisivo della stagione. Se la squadra dovesse ripetere la pessima prestazione fatta con il Liverpool, non si può escludere al 100% un cambiamento della guida tecnica. Questo significherebbe ammettere di aver commesso un errore scegliendo l’ex di Roma e Lille e per rimpiazzare Stefano Pioli. Il management rossonero dovrebbe avere l’umiltà di sconfessare sé stesso.

Ma chi potrebbe sostituire Fonseca? Da escludere una soluzione interna come la promozione di Daniele Bonera dal Milan Futuro e anche il ritorno di Stefano Pioli, ormai destinato ad approdare sulla panchina dell’Al Nassr in Arabia Saudita. Tra gli allenatori italiani liberi ci sono Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, ma il primo prendeva tanti soldi alla Juventus e ai tempi della sua prima esperienza a Milano ebbe uno scontro con Zlatan Ibrahimovic. Più facile ingaggiare il secondo, che in termini di stipendio costerebbe decisamente meno. Conoscono bene la Serie A pure Igor Tudor e Ivan Juric, però prediligono moduli con difesa a tre e in generale appare complicato che il club punti su uno di loro.

Tra gli stranieri che non abbiamo mai visto allenare in Italia ci sono alcuni nomi importanti senza contratto. Due su tutti Zinedine Zidane e Jurgen Klopp, inarrivabili per il Milan. Più fattibili ipotesi come Thomas Tuchel o Sergio Conceicao. Sono liberi pure Xavi ed Edin Terzic.