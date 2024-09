L’ex Juve nel mirino, il Milan prepara il colpo per gennaio

Prossimo calciomercato invernale potrebbe riservare grosse sorprese ai tifosi del Milan: ex Juve possibile colpo a sorpresa

Il Milan riflette sul proprio momento, su quanto fatto finora e non può di certo gridare al miracolo. L’impatto di Paulo Fonseca è stato meno evidente del previsto, con alcuni calciatori che non hanno di certo contribuito alla causa rossonera nonostante sulla carta fossero leader tecnici. L’impianto tattico c’è, ciò che manca è una organizzazione degna di questo nome.

Di tempo ce ne sarà, al momento fare valutazione è pressoché inutile oltre che dannoso: i prossimi impegni diranno quante possibilità ha questo Milan per ingranare sul serio la marcia e mettere in pratica il sogno dei tifosi: vincere qualche trofeo e dare il massimo in Champions League.

Intanto, a Milanello già si pensa al prossimo calciomercato, considerato solitamente di riparazione. Un possibile rinforzo potrebbe riguardare il reparto difensivo.

Milan, idea De Winter per il prossimo gennaio

Un ex Juventus, ora in forza al Genoa di Gilardino, per rinforzare il reparto difensivo, orfano fino a questo momento di una solidità invidiabile. Koni De Winter, difensore belga di 22 anni attualmente in forza al Genoa, potrebbe essere più di una idea: oltre a essere abile come difensore centrale, ha dimostrato di essere dinamico anche nel ruolo di terzino/braccetto, ruolo di cui si sta discutendo molto in casa Milan per via delle prestazioni non esaltanti di Emerson Royal e del momento di Davide Calabria.

Quest’ultimo, in particolare, rischia seriamente di finire sempre più ai margini del progetto rossonero: se la fiducia di Fonseca nei suoi confronti dovesse vacillare, cosa a questo punto molto plausibile, allora si fa avanti l’ipotesi di addio il prossimo giugno 2025, alla scadenza naturale del contratto.

Tornando a De Winter, molto difficile che il Genoa si privi delle indubbie qualità del difensore cresciuto nella Juventus Next Gen nel momento clou della stagione, ossia all’inizio del prossimo anno. Più probabile invece un tentativo concreto convinto da parte del Diavolo se le cose dal punto di vista difensivo dovessero crollare. Il ragazzo viene valutato almeno 12/13 milioni di euro.

Il calciatore belga poi assicura senza alcun dubbio qualità e quantità e ha un fiuto del goal da non prendere sotto gamba. Potrebbe essere insomma un rinforzo di tutto rispetto, soprattutto per un progetto a lungo termine come quello di Fonseca.