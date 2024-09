@ML – Fonseca rischia: tre nomi per la sostituzione

Il derby può essere l’ultima partita per mister Paulo Fonseca. Tutti i possibili sostituti in caso di esonero del tecnico portoghese

La prima panchina importante in Serie A è già saltata. In mattinata, la Roma ha deciso di esonerare Daniele De Rossi. L’ex centrocampista, subentrato a Jose Mourinho, si è di fatto guadagnato la conferma grazie al doppio incontro europeo contro il Diavolo di Stefano Pioli.

I risultati negativi di inizio stagione gli sono, dunque, costati caro. La Roma ha così scelto di ripartire da Ivan Juric. I ‘big’ Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri restano quindi ancora senza una panchina. E sono proprio loro, che i tifosi del Milan vorrebbero vedere in rossonero al posto di Paulo Fonseca. I due allenatori accetterebbero di corsa un’eventuale proposta della dirigenza. Al momento, però, ci sono stati solamente dei sondaggi esplorativi, così come per Terzic. L’ex Borussia Dortmund è libero e sarebbe ben felice di ripartire da Milano, ma il Milan una decisione sul proprio tecnico non l’ha ancora presa.

Il derby per Paulo Fonseca non rappresenta un’ultima spiaggia, ma in caso di nuova sconfitta pesante, si aprirebbe il tavolo delle discussioni e in quel caso verrebbero presi in considerazione soprattutto i tre nomi sopracitati.

Milan, Fonseca a rischio: il punto

Servono dunque dei segnali chiari da parte della squadra e del suo allenatore. Uscire dal match più atteso dallo stagione a testa alta significherebbe buttarsi alle spalle questo inizio di stagione da incubo.

Ma è complicato, dannatamente difficile e lo sa benissimo anche Fonseca, che non può risolvere tutti i problemi del Milan in così pochi giorni. I miracoli nel calcio, però, esistono, così come la prova perfetta dopo un mezzo disastro. Il Diavolo per il tecnico portoghese è l’occasione della vita e ha rifiutato diverse proposte, anche economicamente più allettanti, per dire sì al al club rossonero. Lui e il suo staff, dunque, non ci rinunceranno così facilmente.

La separazione tra il Milan e Stefano Pioli, però, non è una buona notizia per Fonseca, con il club che adesso ha certamente maggior margine di manovra per investire, eventualmente su una nuova guida. Ma dopo il derby ne sapremo di più. Non ci resta che attendere, i prossimi, però, non saranno certo giorni facili per l’ex Lille.