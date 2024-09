No di Allegri, clamoroso Roma: arriva sulla panchina l’acerrimo rivale

Un colpo di scena incredibile in casa giallorossa: la decisione è stata presa, al posto di De Rossi può arrivare il grande rivale

Come un fulmine a ciel sereno, pochi minuti fa, la Roma ha deciso di esonerare Daniele De Rossi. Una scelta che, dopo il rinnovo dei mesi scorsi, ha scosso l’ambiente giallorosso. Adesso però è già tempo di valutare l’immediato sostituto dell’ex centrocampista e a sorpresa non si tratterebbe di Max Allegri.

Nel comunicato della Roma si legge come la decisione sia stata presa “nell’interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio”. Successivamente la società giallorossa ha ringraziato De Rossi per il lavoro svolto: “Daniele sarà sempre di casa nel club giallorosso”.

L’ex tecnico della Juventus sembrerebbe aver detto no all’idea di approdare, a stagione in corso, alla guida della Roma. Una scelta che spiazza e che aprirebbe ad uno scenario davvero clamoroso che nelle prossime ore. I vertici capitolini starebbero pensando ad un profilo assolutamente inaspettato a cui consegnare la panchina della Roma nei prossimi giorni: si tratta di Maurizio Sarri.

Roma, ecco Sarri: contatti avviati

Pare infatti che sia già stato contattato Maurizio Sarri, al momento svincolato, per allenare la Roma dalla quinta giornata di campionato. Una scelta che farà certamente discutere i tifosi giallorossi che dopo l’esperienza alla Lazio del tecnico napoletano potrebbero non gradire particolarmente il grande rivale sulla panchina della Roma.

Nelle prossime ore sono dunque attese novità, con l’opzione Sarri che potrebbe effettivamente schizzare in pole position e diventare decisamente bollente. Il 65enne è stato esonerato dal club di Lotito, dopo tre anni, lo scorso 13 marzo. Sarri durante il calciomercato estivo si era detto deluso per non essere stato preso in considerazione dalle grandi del nostro calcio, Milan in primis che ha deciso di puntare su Fonseca. Adesso la grande occasione, alla guida di una squadra dal grosso potenziale e che non è riuscita – evidentemente – con De Rossi a brillare come si pensava.

L’inatteso ribaltone in panchina, ora come ora, è un fulmine a ciel sereno. Sarri, negli ultimi tempi, è stato riaccostato al ‘Diavolo’ anche se nonostante il tracollo col Liverpool i vertici rossoneri sembrano aver mantenuto intatta la fiducia nei confronti dell’allenatore lusitano. I contatti con la Roma sono stati già avviati, i vertici giallorossi stanno sondando il terreno per comprendere se vi sia la disponibilità di Sarri a subentrare subito a De Rossi: si attendono ulteriori riscontri in tal senso.