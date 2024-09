Rimpianto Milan, così salta il tesoretto: nulla da fare

Un doloroso rimpianto di mercato per il ‘Diavolo’, niente tesoretto: ora il Milan deve pensare ad un’altra soluzione

Dopo un’estate caldissima il Milan sta provando a ricomporsi, cercando di assomigliare sempre più ai dettami tattici di Paulo Fonseca. L’allenatore rossonero ha riguadagnato un pò di fiducia dopo il rotondo successo sul Venezia. Nel frattempo, però, si torna a parlare di mercato e non arrivano affatto buone notizie.

Durante i mesi estivi la dirigenza ha dovuto prendere delle decisioni di un certo peso, tra entrate ed uscite, andando di fatto a rivoluzionare per l’ennesima volta la rosa del Milan. Diversi gli addii ma sembrerebbe che uno in particolare potrebbe portare un grossissimo rimpianto ai vertici rossoneri, in vista di giugno 2025. La scelta però è stata ormai fatta, non si torna più indietro: la valutazione è errata.

Una situazione abbastanza spiacevole in sede di mercato riguarda un’operazione che la dirigenza rossonera ha pianificato qualche mese fa e che adesso sembra potersi rivelare un rimpianto bello grosso. Si parla di un talento che, lasciato Milanello, avrebbe potuto fruttare un tesoretto importante per le casse del club di Via Aldo Rossi. Ed invece no, sta per sfumare tutto: ecco cosa succede in casa Milan.

Milan, che beffa: salta il tesoretto

Il mercato rossonero va avanti e si evolve, in vista delle situazioni che verranno a galla tra gennaio e giugno 2025. Ad ogni modo la dirigenza meneghina deve fare i conti con le ‘conseguenze’ delle scelte portate avanti solo una manciata di settimane fa. Una riguarda un addio che, evidentemente, può già risultare come un madornale errore.

Si parla di Devis Vasquez, portiere classe 1998 che i rossoneri hanno ceduto in prestito all’Empoli esattamente due mesi fa. Il colombiano, acquistato dal Guaranì nel gennaio 2023, è stato un investimento costato relativamente poco al ‘Diavolo’: appena 800mila euro. Vasquez ha fatto fatica ad imporsi a Milanello e così si è ritrovato a viaggiare in prestito prima allo Sheffield per sei mesi, poi per la medesima durata all’Ascoli in Serie B. Adesso l’arrivederci che può però tramutarsi in addio. Prestito con diritto di riscatto fissato ad appena 1 milione di euro in favore dell’Empoli.

E dopo le prodezze su Gatti e Vlahovic contro la Juventus, la dirigenza di Via Aldo Rossi rischia di perdere un talento che avrebbe fatto parecchio comodo, magari alle spalle di Mike Maignan. La cessione di Vasquez, ad ogni modo, ora come ora avrebbe potuto fruttare almeno 5 milioni di euro al club rossonero. Tutto, però, è nelle mani dell’Empoli che dovrebbe riscattare l’estremo difensore a fine anno, se dovesse continuare ad inanellare prestazioni importanti in Toscana.