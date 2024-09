Ritiro Djokovic, l’annuncio è ufficiale

Annuncio shock da parte di Novak Djokovic, il campione ha spiazzato tutti con la sua ultima decisione a sorpresa.

Quale futuro per Novak Djokovic? Il tennista serbo ha da poco deciso di cambiare i piani della propria carriera e di cedere il passo alle nuove generazioni, con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz il tennis è ancora in buone mani. Per quanto riguarda l’ex numero uno, anche se in passato aveva deciso di prendersi una pausa dal campo, quando ha scelto di tornare a giocare ha lasciato tutti a bocca aperta.

Qualche mese fa l’ex numero uno aveva infatti optato per il ritiro concedendo di fatto lo scettro di migliore al rivale italiano. Poi, però, Djokovic è voluto tornare a e ha dato grande prova di sé ai giochi olimpici di Parigi riuscendo ad aggiudicarsi la medaglia d’oro.

Altro trofeo importantissimo per la sua carriera, ha vinto ben 24 finali su 37 disputate, che potrebbe addirittura non essere l’ultimo. Insomma, che ne sarà del futuro del campione rimane un rebus ma proprio Djokovic di recente ha deciso di fare chiarezza su quella che è la sua reale volontà.

Djokovic ha deciso: spunta la verità sul ritiro

C’è ancora spazio per lui nel mondo del tennis e lo stanno dimostrando le ultime uscite. Oggi il talento serbo è impegnato in Coppa Davis dove spera di prendersi la propria personale rivincita. A tal proposito, tempo addietro Djokovic aveva parlato di addio e che probabilmente non avrebbe più preso parte nemmeno al prestigioso torneo, nelle ultime ore è però tornato suoi suoi passi.

“Non ho detto che sarebbe stata la mia ultima partita in Coppa Davis” ha ammesso il campione che ha poi proseguito specificando che forse non avrà più modo di scendere in campo in Serbia. Il format del torneo è cambiato e le prossime partite potrebbero non permettergli più di esibirsi difronte al pubblico amico. I suoi sostenitori sono comunque felici di poter continuare a seguirlo anche se a distanza.

La fase calda della manifestazione inizierà il 19 novembre e l’obiettivo della sua nazionale è tornare a vincere. La rappresentativa esteuropea è riuscita a trionfare una sola volta nel torneo, era il 2010, e fare il bis a distanza di così tanto tempo avrebbe un sapore tutto speciale. Anche perché questa potrebbe essere davvero l’ultima chance per il trentasettenne di Belgrado. Il sogno è ora soffiare il titolo a Sinner e all’Italia.