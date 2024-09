Ritorno di fiamma per il Milan: il nuovo attaccante è francese

Ritorno di fiamma per il Milan. Il club rossonero torna a seguire con interesse l’attaccante francese. Può essere lui il colpo del futuro

E’ iniziata davvero bene l’avventura di Tammy Abraham al Milan. L’attaccante inglese ha esordito all’Olimpico, fornendo l’assist per il gol di Rafa Leao contro la Lazio. Poi sabato scorso, contro il Venezia, è arrivata la prima partita da titolare e la risposta dell’ex Roma è stata più che positiva.

Un match di sacrificio, in cui ha dimostrato di essere utile alla causa. E’ arrivato anche il gol, su calcio di rigore, ma la sua partita è stata ricca di tante cose buone e Paulo Fonseca lo ha voluto sottolineare in conferenza stampa nel post gara. Tammy Abraham dunque si candida a diventare qualcosa in più di una riserva di Alvaro Morata. L’inglese ha tanta voglia di Milan e farà di tutto per continuare a vestire il rossonero. E’ chiaro che sia presto per parlare di futuro: in questi mesi dovrà dimostrare di star bene fisicamente e di poter essere una pedina importante per il Diavolo. Le occasioni per mettersi in mostra, di certo, non gli mancheranno. Poi, chiaramente, servirà trovare un accordo con la Roma. Accordo che negli ultimi giorni del mercato non è stato trovato e proprio per questo si è deciso di chiudere l’affare con Alexis Saelemaekers solamente in prestito. C’era distanza sulla valutazione dei due giocatori. Il futuro di Tammy Abraham, chiaramente, dunque, resta tutto da scrivere.

Calciomercato Milan, Bonny nel mirino

Nel frattempo, però, il Milan si sta guardando attorno alla ricerca di forze nuove e anche il taccuino degli attaccanti è pieno di nomi. Da tempo Geoffrey Moncada segue, ad esempio, Ange-Yoan Bonny.

Il centravanti francese classe 2003 è diventato un protagonista assoluto con la maglia del Parma. Per Pecchia è un titolare inamovibile. Il Diavolo ha avuto l’occasione di vederlo all’opera da vicino nella sfida del Tardini dello scorso 24 agosto. Una partita da centravanti vero, in cui ha messo in apprensione i due centrali di difesa rossonera. Non ha segnato, ma ha dato ottimi segnali. I gol, però, in stagione sono già due. Lunedì ha realizzato il secondo di Parma-Udinese. Prima ancora, il 31 agosto, aveva lasciato il segno contro il Napoli, dal dischetto. In Parma-Fiorentina, del 17 agosto, invece, era arrivato l’assist per Man. Oggi la sua valutazione è decisamente più alta sui 15-20 milioni di euro, rispetto ad un paio di anni fa, ma il suo prezzo è destinato a crescere ancora e il rischio è che presto possa diventare un giocatore appetibile solamente dai club di Premier League.