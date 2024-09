Sinner-Cobolli: si scatena la bufera social

A margine dell’affermazione dell’Italtennis a Bologna, hanno fatto discutere le dichiarazioni di Flavio Cobolli dopo il suo match

Missione compiuta. Nonostante il valore e le motivazioni di avversari davvero agguerriti – accompagnati anche da un tifo da stadio nonostante si giocasse a Bologna – l’Italia di Filippo Volandri ha staccato il pass per Malaga con tre vittorie in altrettanti scontri con le nazioni inserite nel suo raggruppamento.

Grazie alla vittoria del Brasile sul Belgio nella giornata di sabato, gli azzurri si sono affacciati all’ultima giornata già certi della qualificazione, ma la sfida contro l’Olanda era importante per un duplice motivo: innanzitutto il primo posto nel girone, che avrebbe garantito uno scontro con una seconda per lo meno nel primo turno della Final Eight in terra andalusa.

E poi c’era curiosità nel vedere all’opera Flavio Cobolli, colui che aveva fatto il suo esordio assoluto con la maglia azzurra nella giornata di venerdì 13, disputando una buona partita contro Zizou Bergs salvo poi crollare 6-0 nel terzo e decisivo set.

Il romano nato a Firenze aveva di fronte un tennista di un certo valore: quel Tallon Griekspoor già incrociato dagli azzurri proprio nella fortunata spedizione di Malaga nel 2023. Dopo aver vinto il primo set il 22enne ha perso il secondo, ma stavolta nel terzo parziale i polsi non hanno tremato. 7-6, 4-6, 6-3 il risultato finale ottenuto dal grande amico di Matteo Berrettini, che ha regalato così il punto del 2-0 all’Italia dopo che lo stesso Matteo si era imposto nel primo match contro Botic van de Zandschulp.

Non è sfuggita a nessuno, sulla panchina azzurra, la presenza di un certo Jannik Sinner, che aveva già pranzato con la squadra prima di assistere al match di ‘The Hammer‘ contro il rivale oranje. Durante la partita di Cobolli il numero uno del mondo però non c’era. Un’assenza che ha scatenato il simpatico commento del tennista romano.

Cobolli a cuore aperto su Sinner: “Meno male che…”

Intervistato da Sky Sport e da Rai Sport dopo l’importante affermazione sul campo, Cobolli ha risposto così alle domande sulla presenza di Sinner per almeno parte della domenica bolognese di Davis. Frasi che hanno scatenato diverse reazioni tra gli utenti sui social.

“Come ha detto Matteo, anche a me Jannik ha messo un po’ di pressione. Meno male che se n’è andato“, ha detto scherzosamente Cobolli, che poi ha aggiunto: “Volevo ringraziare una figura importante come Matteo, mi ha aiutato molto in questi giorni insieme a mio padre e a tutto lo staff. Siamo un gruppo affiatato, tutti i ragazzi mi hanno sentire come se fossi a casa, sono davvero felice. Metto sempre tutto quando scendo in campo, figurati se non lotto in Davis“, ha concluso.

Inevitabilmente, alcuni hanno voluto leggere in queste frasi una sorta di antipatia di Cobolli nei confronti dell’altoatesino, ma la realtà è che il tennista ha solo ironicamente sottolineato come sarebbe stato difficile fare una bella figura davanti al fuoriclasse azzurro, dominatore del ranking ATP e della Race 2024.