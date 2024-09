Solito Maignan, tra presente e futuro: la scelta in porta del Milan

Mike Maignan ha vissuto un vero e proprio calvario ieri sera a San Siro. Ecco come sta in vista derby, ma il Milan pensa anche al futuro

E’ una stata una serata da incubo per Mike Maignan. Il portiere è stato protagonista in negativo della prima partita di Champions League contro il Liverpool. I gol subiti a due passi dalla linea di porta erano certamente evitabili e qualche responsabilità ce l’ha anche l’estremo difensore francese, che ha dovuto però stringere i denti per l’intera partita.

Il numero 16 del Milan, infatti, si è infortunato al secondo minuto di gioco, quando ha dato il via all’azione per il gol di Christian Pulisic. Dopo il rilancio ha subito un problema alla coscia, ma l’intervento dei medici lo ha rimesso in piedi. Sono, però, passati pochi minuti e la scena si è rivista con Maignan per terra dopo un problema, stavolta, alla gamba sinistra. Il francese ha così stretto i denti fino all’inizio della ripresa, quando uno scontro fortuito con Fikayo Tomori lo ha messo definitivamente ko. L’intervenuto dello staff sanitario non è bastato e così Maignan ha lasciato il terreno di gioco con la maglia a coprirgli il viso e Torriani al suo posto.

Milan, futuro Maignan: la scelta è presa

Le condizioni di Maignan verranno valutate a breve, ma chiaramente la sua presenza contro l’Inter è in forte dubbio. La prima diagnosi a caldo parlava di una contusione alla coscia destra. A breve capiremo l’entità dell’infortunio, ma c’è apprensione per un calciatore che non è nuovo a problemi fisici. Di fatto ogni stagione il portiere francese è stato costretto a saltare delle partite.

Maignan non è certo il calciatore più sano della rosa, ma il Milan sul suo portiere non ha alcun dubbio. La sua importanza sul campo e la sua leadership lo rendono una pedina fondamentale del progetto rossonero. Così in queste settimane si accelererà per chiudere il suo rinnovo.

Il transalpino è pronto, dunque, a firmare un nuovo contratto a cinque milioni di euro più bonus. Dalle parti di Casa Milan c’è fiducia e la convinzione che a breve arriverà la fumata bianca. Come più volte scritto, il rinnovo di Mike Maignan è molto più vicino rispetto a quello di Theo Hernandez e non sarà certo un infortunio a fermare la trattativa. Se non dovesse esserci contro l’Inter, spazio a Torriani, che in estate ha dato garanzie importanti, tanto da bloccare ogni tipo di trattativa con altri portieri.