Tifosi in ansia, è in forte dubbio la presenza nel derby

Infortunio e derby a rischio, il giocatore potrebbe saltare la partita attesissima di domenica. Le ultime news

Dopo le fatiche di Champions League, il Milan e l’Inter torneranno in campo domenica sera per il derby. I rossoneri ne hanno persi sei di fila e questa è l’occasione migliore per provare a rompere la serie negativa. Farlo significherebbe dare una svolta alla propria stagione, in tutti i sensi.

I nerazzurri hanno pareggiato l’ultimo turno di campionato contro il Monza solo grazie al gol di Dumfries negli ultimi minuti. La squadra di Nesta era andata in vantaggio con Dany Mota ma non è riuscita a conservarlo. Il Milan, quindi, deve provare ad approfittare di un momento non proprio brillante di Simone Inzaghi e dei suoi. Perdere un altro derby sarebbe un bel problema per Fonseca, che è già alle prese con un momento tutto da interpretare. I rossoneri hanno recuperato Calabria e Morata e per il derby potrebbe rientrare anche Thiaw; dall’altro lato, invece, l’Inter rischia di perdere uno dei titolari indiscussi di Inzaghi.

Inter-Milan, Inzaghi perde un titolare? Le ultime

Federico Dimarco ha infatti riportato un risentimento ai flessori della coscia destra e salterà sicuramente la partita contro il Manchester City di questa sera. L’esterno sinistro di Simone Inzaghi, che ha iniziato molo bene la stagione, potrebbe però recuperare per il derby di domenica.

Come riportato da Sky Sport, lo staff interista sta facendo delle valutazioni per capire se riuscirà o meno a recuperare. O se, invece, è meglio non rischiare del tutto. Anche perché al tecnico nerazzurro non mancano le alternative di qualità. Al suo posto è già pronto Carlos Augusto, sostituto designato dell’italiano, pronto quindi a cogliere l’opportunità. Giocherà questa sera col City e, probabilmente, anche il derby, a meno che Inzaghi non scelga di adattare Darmian per avere maggiori copertura.

Vedremo quale soluzione adotterà l’allenatore: la rosa che ha a disposizione gli permette di poter valutare diverse opzioni e questo è il grande punto di forza dell’Inter. Per il resto, invece, i nerazzurri dovrebbero scendere in campo con la formazione migliore possibile. Ci sono ancora un po’ di giorni per valutare quindi se Dimarco potrà esserci o meno. Se è vero che le alternative non mancano, c’è anche da dire che lui è un elemento molto importante per come interpreta il ruolo e per la sua qualità. Potrebbe essere quindi, in ogni caso, una grave assenza, ma lo scopriremo soltanto nei prossimi giorni.