Blitz a Milanello: arriva la scelta di Ibra

Zlatan Ibrahimovic stamani è stato a Milanello. Ecco cosa è successo al centro sportivo di Carnago, dove si è allenata la squadra

Sono ore complicate per il Milan. Il tecnico dei rossoneri Paulo Fonseca è finito nel mirino della critica e non si fa altro che parlare del suo futuro sempre più in bilico.

C’è un derby da preparare, ma dalle parti di via Aldo Rossi sembra non essere così. Sui giornali e sulle tv, così come sui siti, l’unico argomento trattato è quello legato alla successione del tecnico portoghese. Si è tornati a vivere i giorni di primavera quando non era ancora chiaro chi potesse essere il dopo Stefano Pioli. Così è partito il casting, con la pista italiana che porta soprattutto a Maurizio Sarri, ma attenzione anche a Massimiliano Allegri. Quella estera, invece, è più ricca, con i nomi di Tudor, Terzic, Conceicao e Tuchel.

Come detto, dunque, sembra che il derby non si debba giocare e invece, domenica si dovrà scendere in campo, alle ore 20.45 allo stadio San Siro. Il Milan ci arriva chiaramente nel peggiore dei modi. L’Inter, diversamente, è reduce da un pareggio fuori casa contro una delle squadre più forti d’Europa, il Manchester City. Un match, dunque, già scritto, come potrebbe essere il futuro di Paulo Fonseca.

Milan, Ibrahimovic a Milanello: colloquio con i giocatori

L’esonero del portoghese prima della sfida ai cugini, però, non ci sarà. E’ dunque l’ex Lille che deve ritrovare la concentrazione e cercare di compiere un autentico miracolo. Ieri a Milanello era solo, abbandonato al suo destino.

Oggi, invece, qualcosa è cambiata. Zlatan Ibrahimovic, infatti, ha deciso di varcare i cancelli del centro d allenamento. Lo ha fatto intorno alle 11.00: immancabile un discorso ai calciatori, che sono stati spronati singolarmente. L’ex centravanti, poi, si è soffermato a parlare soprattutto con alcuni leader dello spogliatoio, come Mike Maignan, Theo Hernandez e Tiijani Reijnders. Un modo per renderli ancora più responsabili. Contro l’Inter servirà carattere e personalità, soprattutto nei momenti di difficoltà, che inevitabilmente ci saranno. Ibra ha inoltre parlato anche con Paulo Fonseca. Un altro segnale di vicinanza, come a voler testimoniare che almeno fino al derby ci sarà lui in panchina. Il futuro dell’ex Lille resta chiaramente in bilico e la sfida contro l’Inter ci dirà molto di quello che potrà accadere da lunedì in poi. Il Milan non ha più tempo da perdere, i tifosi e tutto l’ambiente chiedono risposte concrete e veloci.