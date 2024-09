@ML – Maignan e Thiaw, le ultime da Milanello: c’è una buona notizia

Ultime news da Milanello in vista del derby: c’è una buona notizia per Fonseca e i tifosi che riguarda Maignan

Il Milan vive l’ennesimo momento di crisi e mancano pochissimi giorni al derby. Che era già difficile prima ma adesso, con le indiscrezioni sul possibile esonero di Fonseca, sta diventando quasi un’impresa impossibile. Mentre gli altri pareggiano col Manchester City grazie ad una grande prova di squadra, i rossoneri si sgretolano e si sciolgono come neve al sole.

La sconfitta contro il Liverpool è difficile da digerire per come è arrivata. L’atteggiamento dei giocatori, la disorganizzazione tattica, le parole di Ibrahimovic: tutto ciò ha portato alla protesta dei tifosi nei minuti finali del match e anche dopo il triplice fischio. A questi problemi, poi, si sono aggiunti anche gli infortuni, in particolare quello di Mike Maignan, costretto ad uscire ad inizio secondo tempo in lacrime. Per fortuna però niente di serio: già ieri vi abbiamo parlato dell’ottimismo per le sue condizioni in vista del derby e oggi arriva un’altra conferma.

Come stanno Maignan e Thiaw, le ultime news

Come raccolto da MilanLive.it, Maignan oggi si è allenato regolarmente in gruppo, questo significa che è pienamente recuperato ed è a disposizione per la partita di domenica contro l’Inter. Sarà in campo quindi e dal primo minuto; niente da fare per Lorenzo Torriani, che però si è già preso la soddisfazione di debuttare in Champions League.

L’altro infortunato è Malick Thiaw, assente ormai da quasi un mese per un problema alla caviglia. Il Milan ha fatto sapere, lo scorso 30 agosto, che si trattava di una distorsione, ma è evidente che ci sia qualcosa di più serio considerati i tempi ancora così lunghi. Il tedesco, infatti, anche oggi ha fatto allenamento personalizzato sul campo. C’è ancora tempo per un suo recupero per il derby, ma al momento sembra difficile che possa tornare a disposizione.

L’ex Schalke 04 avrà quindi bisogno di altro tempo: molto più probabile che sarà di nuovo almeno in panchina contro il Lecce la settimana successiva. Contro l’Inter quindi spazio ancora alla coppia Tomori–Pavlovic attenzione però alla forte candidatura di Matteo Gabbia, reduce dalla buona prova con il Venezia. La sensazione, in questo momento, è che il difensore italiano dia maggiori garanzie rispetto a Tomori, fra quelli più in difficoltà in questo inizio di stagione. Pavlovic, invece, è fra le pochissime note liete. Emerson Royal e Theo Hernandez dovrebbero completare la difesa.