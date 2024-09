Serie A in lutto, profondo sconforto tra i tifosi

Tifosi in lacrime e in preda allo sconforto: il mondo del calcio è in lutto per la perdita di un protagonista della Serie A

Il calcio è una metafora della vita. Con le sue sconfitte, le vittorie, le repentine cadute e le lente risalite un match di calcio riproduce le dinamiche che caratterizzano l’esistenza di ogni essere umano.

Non per nulla, il protagonista di ‘Prima del calcio di rigore’, uno dei testi più significativi e inquietanti di Peter Handke, Premio Nobel per la letteratura nel 2006, è un ex portiere che, braccato dopo aver commesso un omicidio, è attanagliato dalla stessa angoscia che provava quando si preparava a respingere un calcio di rigore.

Insomma, come sentenziava lo scrittore e drammaturgo George Bernard Shaw, “il calcio è l’arte di comprimere la storia universale in 90 minuti“. E purtroppo la storia personale di ogni essere umano è contrassegnata anche da dolorosi lutti e così anche il mondo del calcio sempre più spesso deve fare i conti con una straziante perdita. L’ultima in ordine di tempo fa sprofondare nello sconforto i tifosi.

Roma in lutto, addio allo storico medico sociale Ernesto Alicicco

Come se non bastassero le difficoltà sul campo da gioco (Roma a secco di vittorie dopo 4 match) che sono costate la panchina a Daniele De Rossi, un lutto devasta il popolo giallorosso. Come comunicato dal fratello Francesco, è venuto a mancare nella sua casa romana Ernesto Alicicco, storico medico sportivo della Roma, che avrebbe compiuto 90 anni il prossimo 7 novembre.

Il suo nome è legato indissolubilmente alla Roma di cui è stato il responsabile dello staff sanitario per ben 23 anni, dal 1978 al 2001. Laureato in Farmacia a Roma e poi in Medicina e Chirurgia a Siena, il Dottor Alicicco gioca da portiere nel settore giovanile della Lazio terminando la carriera agonistica nel Siena dove incrocia Carlo Mazzone.

Appese le scarpette al chiodo, Ernesto Alicicco intraprende la professione di medico sportivo alla Lazio con il Professor Renato Ziaco, poi nel 1978 la chiamata della Roma, con Renato Anzalone al suo ultimo anno di presidenza, come responsabile dello staff sanitario. Poi la gestione Viola, culminata nello scudetto di Liedholm, Di Bartolomei e Falcao, uno scampolo della Roma di Sensi e dal 2002 al 2005 il ruolo di medico sportivo del Brescia, allenato da Carlo Mazzone e con Roberto Baggio in campo.

“L’AS Roma piange la scomparsa di Ernesto Alicicco. Tra il 1978 e il 2001 ha curato i nostri campioni, resterà nel nostro cuore per sempre“, il messaggio di cordoglio del club giallorosso, al quale si unisce tutto il mondo del calcio, per la scomparsa del suo storico medico sociale, anche fondatore della Libera Associazione Medici Italiani del Calcio che ha presieduto per diversi anni.