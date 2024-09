Ha sciolto le riserve, firma col Milan: ufficialità in arrivo

Il club rossonero sta portando avanti una trattativa che potrebbe presto arrivare al traguardo: l’accordo tra le parti è vicino.

Le questioni di campo non stanno andando bene, visto che il Milan ha avuto un inizio di stagione al di sotto delle aspettative. La recente sconfitta contro il Liverpool ha fatto male e un nuovo KO contro l’Inter potrebbe costare la panchina a Paulo Fonseca. La società è focalizzata su questo, ma non trascura altre situazioni.

Ci riferiamo alle trattative per i rinnovi di contratto. Tutti sanno che ci sono Mike Maignan e Theo Hernandez che vanno in scadenza a giugno 2026 e che è fondamentale trovare un accordo entro fine anno per evitare di dover cedere entrambi nel 2025. Con il portiere i dialoghi sembrano essere in stato più avanzato e qualche fonte ha già fatto trapelare che l’intesa è sempre più vicina. Diverso il caso del terzino ex Real Madrid, ancora distante dal rinnovare con il Diavolo.

Milan, un rinnovo si avvicina

Oltre a Maignan ed Hernandez, anche Matteo Gabbia ha una scadenza contrattuale fissata a giugno 2026. Il difensore classe 1999 percepisce uno stipendio netto annuo da circa un milione di euro e quindi la negoziazione è molto più semplice rispetto a quella riguardante i due compagni di squadra.

Secondo le ultime indiscrezioni, le parti sono prossime a raggiungere l’accordo totale e a firmare. In queste settimane la trattativa si è sviluppata senza particolari intoppi e presto dovrebbe essere messo tutto nero su bianco. In questo preciso momento la società ha altre priorità di cui occuparsi, però il prolungamento di contratto di Gabbia appare certo. Il giocatore è cresciuto nel settore giovanile ed è felice di indossare la maglia rossonera, anche se in questo inizio di stagione ha avuto poco spazio con Paulo Fonseca.

Dopo il derby contro l’Inter, in caso di sconfitta, potrebbe esserci un altro allenatore e forse qualcosa potrebbe cambiare per il centrale di Busto Arsizio. Rientrato dal prestito al Villarreal nel gennaio scorso, ha dimostrato di essere maturato e preparato grazie all’esperienza in Spagna. È stato spesso tra i migliori in campo, anche per questo ha sorpreso il fatto che Fonseca lo abbia messo in fondo alle gerarchie.

Nel corso della sessione estiva del calciomercato non sono mancate offerte per Gabbia, però sono state respinte. Vedremo se, anche alla luce di quanto visto contro il Liverpool, per lui ci possa essere spazio dall’inizio nel match delicato contro l’Inter di domenica sera.