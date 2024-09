L’affare è definitivamente saltato, brutte notizie per la Juventus

L’ex obiettivo di mercato della Juventus ha trovato squadra: ripartirà lontano dai cinque campionati top europei

Finalmente la Juventus di Thiago Motta è uscita allo scoperto: alla prima in Champions League davanti ai propri tifosi festanti. È arrivata una vittoria che dà morale in vista del prossimo big match di Serie A contro il Napoli del grande ex Antonio Conte, una sfida dal sapore speciale per il tecnico leccese e per gli stessi tifosi bianconeri.

Ci sarà da confermare quanto buono si è visto allo Stadium contro il PSV, visto che ad attendere i bianconeri non sarà una squadra in difficoltà, bensì una delle poche ad aver rispettato appieno le aspettative dei propri tifosi. Una cosa non da poco considerando il momento complessivo delle big italiane.

Nel frattempo, i dirigenti bianconeri, Giuntoli in testa, guardano dalla distanza il passaggio di mercato di un loro ex obiettivo: parliamo di Antony Martial, finito alla corte dell’Aek Atene dopo una trattativa abbastanza lunga.

Juventus, l’ex obiettivo Martial vola in Grecia: vestirà la maglia dell’Aek

La Juventus, probabilmente assieme all’Inter, era stata una delle prime squadre a voler mettere le mani su di lui, Anthony Martial, 28enne di cui si parlava un gran bene ai tempi del Monaco, quando in Ligue 1 dominava in lungo e in largo dimostrando di valere molto.

Poi quel passaggio al Manchester United gli ha tarpato le ali, questo per due motivi: uno perché è volato troppo giovane in un campionato come la Premier League che, per quanto affascinante, può rivelarsi devastante per qualsiasi talento; due perché non possedeva ancora quell’esperienza necessaria per un tale salto di qualità. Lo United ha cercato di venderlo in tutti i modi, ma con la Vecchia Signora non si è mai giunti alla fumata bianca per motivi perlopiù contrattuali.

Fatto sta che in 317 partite complessive ha segnato con la maglia dei Red Devils, non una maglia leggerissima da indossare, ben 90 gol da non attaccante d’area di rigore. I numeri, insomma, stanno dalla sua parte. Dopo un’estate di incertezza e indecisione ha deciso alla fine di trasferirsi in Grecia, all’Aek Atene, una delle squadre migliori di quel campionato.

Non a caso, l’entusiasmo dei tifosi nei confronti del francese è stato palpitante sin dall’inizio: Martial è stato accolto con tutti gli onori del caso presso l’aeroporto ateniese. Ora ha davvero tutto pur di tornare a essere un calciatore di livello, con buona pace di coloro che lo ritenevano un calciatore finito da diversi anni.