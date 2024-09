Sciolto il dubbio, Fonseca ha deciso su chi puntare per il derby

Fonseca ha sciolto il dubbio, l’allenatore ha deciso chi sarà il titolare nel derby. Tutti i dettagli

Sono ore caldissime per la panchina di Paulo Fonseca. Dopo la brutta sconfitta contro il Liverpool in Champions League, la società starebbe facendo delle valutazioni sulla posizione del tecnico portoghese. Pesano i risultati sì (una vittoria su cinque partite) ma anche le prestazioni. La sensazione è che i suoi concetti di gioco non siano stati assimilati dalla squadra.

Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada sono rimasti negli spogliatoi di San Siro nel post-gara fino all’una di notte senza Fonseca, che aveva lasciato lo stadio molto prima. Un segnale evidente che la dirigenza stia parlando della possibilità di cambiare. In queste ore si parla molto di Edin Terzic, presente tra l’altro allo stadio per la partita col Liverpool. Forte anche la candidatura di Maurizio Sarri, al momento libero dopo l’avventura con la Lazio. Intanto però fra quattro giorni c’è il derby da giocare e, a meno di clamorosi colpi di scena delle ultime ore, in panchina ci sarà ancora Fonseca, forse l’ultima volta (soprattutto in caso di sconfitta).

Inter-Milan, probabile formazione: Fonseca scioglie il dubbio

Per quanto possibile, l’allenatore sta provando a lavorare per preparare al meglio la partita di domenica. Difficile con il clima che si è creato negli ultimi giorni: anche lui, ormai, avrà percepito che ha pochissime possibilità di restare. E questo è pessimo segnale da lanciare alla squadra in vista di questa importante partita, che rischia di diventare il settimo derby perso di fila.

Fonseca comunque lavora sulla probabile formazione da schierare e dovrà fare delle attente valutazioni anche sulla condizione fisica dei giocatori. Davide Calabria è rientrato da poco da un leggero infortunio, ha giocato contro il Liverpool da titolare per poi chiedere il cambio poco dopo l’ora di gioco per un problema fisico. Niente di che, a quanto pare. Il capitano sta bene ed è pronto per il derby, ma stavolta non dovrebbe partire dal primo minuto. Fonseca è infatti propenso a schierare di nuovo Emerson Royal, titolare nelle precedenti due partite di campionato contro Lazio e Venezia. Il brasiliano quindi verso una maglia da titolare con Calabria che torna in panchina. Un altro dubbio riguarda la porta visto che Maignan è dovuto uscire poco dopo l’inizio del secondo tempo: al suo posto è entrato il giovanissimo Lorenzo Torriani. Per Mike però non si tratta di un problema troppo serio e ci sono buonissime probabilità che torni a disposizione per la partita di domenica.