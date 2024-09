Ufficiale Red Bull, cambia tutto a Singapore: mazzata per i tifosi

La Red Bull ha preso una decisione che potrebbe un po’ scontentare i suoi fan: ma c’è un motivo ben preciso.

La scuderia di Milton Keynes non sta vivendo un periodo particolarmente brillante. Dopo l’ultimo Gran Premio d’Azerbaigian ha perso il primo posto nella classifica costruttori a favore della McLaren, un fatto che fa notizia considerando il dominio delle ultime stagioni. Si tratta di un segnale che deve dare una scossa a tutti dentro il box.

Nel Mondiale piloti Max Verstappen conserva un vantaggio di 59 punti su Lando Norris, ancora tanti ma che comunque non possono indurre al rilassamento. Il tre volte campione del mondo non vince una gara lunga da Barcellona, nelle ultime due a Monza e a Baku è arrivato rispettivamente sesto e quinto. C’è qualcosa che non sta funzionando e in Red Bull devono trovare una soluzione per non rischiare di riaprire pericolosamente una lotta per il titolo che fino a poco tempo fa sembrava chiusa, anzi, blindata.

F1, Red Bull: presa una decisione

In questo weekend la Formula 1 corre a Singapore, dove Verstappen non ha mai vinto. Quello che si snoda attorno a Marina Bay è un circuito cittadino e sarà interessante vedere quali saranno i valori in pista, se la RB20 tornerà ad essere una monoposto vincente con il suo campione al volante. A Baku, sorprendentemente, Sergio Perez andava molto più veloce di Max e avrebbe potuto chiudere sul podio senza l’incidente con Carlos Sainz.

Per cercare di tornare a vincere, la Red Bull ha fatto una scelta che potrebbe un po’ scontentare i suoi tifosi. Infatti, per i GP a Singapore e a Austin ha annunciato ufficialmente che non utilizzerà le livree speciali ispirate dai fan. La scuderia di Milton Keynes aveva coinvolto i suoi sostenitori nella creazione di tre livree personalizzate che sarebbero state utilizzate a Silverstone, Singapore e Austin. Un “concorso” introdotto già nel 2023. Per i vincitori anche la soddisfazione di partecipare ai gran premi come ospiti speciali del team.

La Red Bull ha fatto questa scelta per un motivo molto semplice: evitare di avere il peso extra che comporta l’utilizzo di ulteriore vernice. In una F1 in cui ogni dettaglio conta e ogni centesimo di secondo può fare la differenza, è stato deciso di venire meno all’impegno preso con i tifosi per cercare di non perdere qualcosa in termini di tempo sul giro. Secondo quanto rivelato da Motorsport.com, il team ha constatato che la verniciatura avrebbe aggiunto 1 kg alla RB20, facendo perdere circa 3 centesimi al giro. In un momento delicato della stagione è stata fatta la scelta di correre con la livrea classica.