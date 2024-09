Blitz per Verona-Torino: il Milan osserva Ricci e non solo

In Verona-Torino si è messo in mostra un giocatore nel Verona, destinato a diventare protagonista delle prossime sessioni di calciomercato

La quinta giornata di Serie A si è aperta con due successi esterni, uno dell’Empoli a Cagliari e l’altro del Torino a Verona. Proprio il match del Bentegodi è quello che ha attirato di più gli osservatori, tra i gialloblu, d’altronde, non mancano nuovi talenti da scovare, ma anche in casa granata – chiaramente – ci sono giocatori che possono far comodo alle big.

Dopo le tante cessioni, la squadra di Urbano Cairo ha comunque dato ottime risposte sul campo, mettendo in mostra quel Samuele Ricci, destinato ben presto a fare il salto in una grande. Il Milan lo ha osservato per parecchio tempo e in estate è tornato a pensarci. A gennaio, con l’infortunio di Ismael Bennacer, mettere le mani su un giocatore con le caratteristiche dell’italiano è fondamentale. Il prezzo del classe 2001, però, è destinato a schizzare alle stelle. Ricci difficilmente lascerà Torino per meno di 25 milioni di euro. Urbano Cairo, si sa, è una bottega cara e forse potrebbe essere già troppo tardi per acquistarlo, anche perché il giocatore piace ad altri club importanti come la Juventus, oltre che alla Roma.

Verona, la nascita di un talento: occhi puntati su Belahyane

Ma ieri sera tutti coloro che erano al Bentegodi, ma anche alla tv, non hanno potuto fare a meno di notare la classe di Reda Belahyane. Il centrocampista, nonostante il suo fisico minuto (supera di poco il metro e settanta) ha dimostrato di avere tanta forza nelle gambe, oltre che un’immensa padronanza dei propri mezzi e personalità da vendere.

Il francese classe 2004, che in molti hanno già paragonato a Jorginho, si è fatto notare per giocate illuminanti e per aver mostrato sangue freddo in determinate zone del campo. Belahyane sa dribblare, sa mandare a vuoto la pressione degli avversari e sa dare ordine alla manovra. Un giocatore che va oltre l’apparenza. Un giocatore che sarebbe perfetto per un Milan privo di un elemento così in rosa. La sua valutazione? Può essere acquistato per una decina di milioni, ma il suo prezzo ne siamo certi è destinato ad alzarsi. Serve, dunque, fare in fretta per mettere le mani sul nuovo gioiello scovato da Sean Sogliano, proprio in quella Francia di cui qualcuno dovrebbe essere un conoscitore insuperabile